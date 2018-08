Fécamp, France

Le graffiti est-il en passe de se démocratiser à Fécamp ? On parle de graffiti artistique, pas de simples tags sur un mur ! La mairie de Fécamp a fait appel à un artiste fraîchement installé dans la ville, d'abord pour le tout nouveau skate park, et à présent pour habiller un pan de mur du gymnase Pierre de Coubertin.

La difficulté de ce pan de mur de 90m²: le bardage, pour l'adhérence de la peinture ! © Radio France - Amélie Bonté

Originaire du Nord, Pogne a débarqué à Fécamp il y a plus d'1 an, "avec le travail de madame" comme il dit ! Le graffeur a répondu à un appel à projet et doit habiller 90m² de mur du gymnase, en bardage, pas forcement l'idéal pour la peinture... quand au thème, il était tout trouver avec le nom du gymnase, Coubertin.

Plutôt que de rester blanche, la façade est désormais peinte de personnage en pleine action sportive : aviron, tennis, boxe... Une belle commande de 4 jours pour cet artiste. Pogne vient de la rue comme il aime le rappeler, et quand les jeunes qui fréquentent le gymnase l'aborde, ils ont un tas de questions :

Est-ce que c'est du pochoir ? comment on fait ? est-ce qu'il faut savoir dessiner avant ?"

Et ce qu'il aime par dessus tout dans son métier :

La liberté ! Être son propre patron"

Même si le graff à Fécamp, ce n'est pas encore évident... Pogne reste libre et graff dans toute la France... prochainement une commande pour un garage à Caen, et un café à Nice.

Le graffiti, c'est ma vie !"