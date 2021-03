A Fleury les Aubrais, des actions coup de poing contre les dépôts sauvages d'ordures

Au pied d'un immeuble de la rue Max Dormoy, dans le quartier Lamballe à Fleury les Aubrais, des policiers municipaux et des agents du service de propreté de la ville mènent l'enquête.

Fabrice, l'un de ces agents, met les mains dans les ordures, littéralement, pour extraire le moindre indice qui permet d'identifier les propriétaires de plusieurs sacs, abandonnés devant un conteneur enterré qui pourtant ne déborde pas. "Ici c'est fréquent, les dépôts sauvages, au moins une fois par semaine. Et souvent c'est le lundi" explique Fabrice.

Les points de dépôt sont souvent les mêmes

Désormais la consigne est claire : l'abandon d'ordures sur la voie publique sera sanctionné. Et pour le faire savoir aux habitants de Fleury les Aubrais, la ville mènera tous les mardis matin du mois d'avril des actions "coup de poing" sur des sites particulièrement prisés des indélicats qui abandonnent sacs d'ordure, mais aussi meubles, objets, etc.

Dans tous les cas, les agents de la ville feront leur maximum pour retrouver les propriétaires, qui laissent souvent des indices. Et ceux-ci recevront chez eux un procès-verbal de contravention. "L'amende commence à 68 euros" précise Carole Canette, la maire de Fleury les Aubrais. "Et quand on prend les gens sur le fait ça peut monter jusqu'à 1500 euros. Je veux vraiment qu'on sache qu'à Fleury les sanctions seront désormais systématiques".

44 tonnes de déchets sauvages dans la métropole

Dans la métropole d'Orléans, la collectivité en charge de la gestion des ordures ménagères, on estime que les dépôts sauvages représentent un volume important. Plusieurs communes, dont Ingré ou Orléans, ont déjà adopté une position répressive, et distribuent des amendes lorsqu'elles arrivent à identifier les indélicats.

En 2017, plus de 44 tonnes de déchets abandonnés sur la voie publique étaient ramassés chaque semaine. "Et quand on s'occupe de ça, on ne fait pas autre chose pour la propreté" témoigne Fabrice, le fleuryssois.