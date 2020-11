A Gaillac, "Ma petite mercerie" offre cinq tickets d'or pour faire découvrir son univers

La Petite Mercerie est une entreprise qui se dit fièrement implantée en territoire rural dans le Sud Ouest de la France, précisément dans le Tarn, à Gaillac. Elle a fêté ses 10 ans au printemps dernier lors du premier confinement et surfe sur le retour de la couture à la maison - amplifié encore par ces semaines de confinement. Le site Internet ne commercialise ses produits qu'en ligne : tissu, élastiques et autres rubans.

Un week-end dans le Sud-Ouest à gagner le 28 mai

Aujourd'hui, "Ma Petite Mercerie", ce sont 700 commandes envoyées chaque jour et une communauté de 700.000 membres tous réseaux confondus. A l'approche de Noël, pour séduire encore plus largement et surtout pour faire découvrir le monde de la couture, l'entreprise propose cinq tickets d'or à gagner jusqu'au 21 décembre (l'opération a commencé le 16 novembre). Un ticket a déjà été trouvé. Le dernier à avoir été envoyé parfaitement au hasard des commandes, l'a été vendredi 27 novembre.

Une manière de rendre notre univers encore plus magique au moment de Noël - Dimitri Fabre, responsable marketing et communication à Ma Petite Mercerie

Ils sont une bonne quarantaine de collaborateurs à travailler pour Ma Petite Mercerie, parmi lesquels Dimitri Fabre, responsable marketing et communication, qui affirme que cette opération est une "manière de rendre leur univers encore plus magique au moment de Noël". Dans le livre "Charlie et la chocolaterie" de Roal Dahl, adapté au cinéma notamment par Tim Burton, on suit les aventures du jeune Charlie Bucket dans la chocolaterie de l'excentrique Willy Wonka.

Si Dimitri Fabre tient à garder encore le secret sur le lot à remporter, il lâche simplement qu'il s'agit d'un "petit week-end dans un joli château dans notre région avec des activités prévues tout au long du week-end".