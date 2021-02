À Gaillon, Dimitri crée le camion de Scooby-Doo, la "mystery machine"

Dimitri Soulivet s'est lancé dans le projet de créer une "mystery machine", le camion de Scooby-Doo et ses amis. Il a acheté un vieux Renault Trafic qu'il restaure et proposera ensuite le véhicule à la location.

À Gaillon, Dimitri Soulivet vient d'acheter un Renault Trafic, "cent euros à un pote", qui allait partir à la casse pour le transformer en "Mystery machine", le véhicule emblématique de Scoooby-Doo et ses amis, Velma, Daphné, Fred et Sammy.

J'ai passé des heures à regarder ça quand j'étais gamin, ça passait dans les Minikeums - Dimitri Soulivet

Montez à bord de la future "mystery machine" avec Dimitri Soulivet Copier

Le ponçage et la peinture de l'utilitaire, 27 ans au compteur comme Dimitri, seront confiés à un carrossier, "il y a une journée de ponçage" et "pour tout ce qui va être les différents motifs - l'inscription "mystery machine" et les fleurs, ce sera du "covering" collé par dessus quand la base sera peinte" précise le patron d'Out a drive.

Dimitri Soulivet pense égayer l'intérieur de la "mystery machine" avec un Scooby-Doo en peluche © Radio France - Laurent Philippot

ÉCOUTEZ - Reportage sur la "mystery machine" de Dimitri Soulivet Copier

En projet, la voiture de K2000

Avec sa société créée en février 2020, Dimitri Soulivet propose de la location de véhicules pour des évènements. Il a déjà en stock une DeLorean comme dans Retour vers le futur.

La DeLorean est bien à l'abri sous une bâche, en attendant la construction d'un garage © Radio France - Laurent Philippot

Le jeune chef d'entreprise ne manque pas d'imagination : "J'aimerais bien un jour faire une réplique de la Pontiac Firebird de K2000 ou de l'Austin Mini de Mr. Bean avec le fauteuil sur le toit, ce serait exceptionnel" s'enthousiasme Dimitri Soulivet. La "mystery machine" de Scooby-Doo devrait elle être disponible cet été à la location.