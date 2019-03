À Glisy, la cliente d'un supermarché offre deux chariots de courses à 450 euros aux Restos du Cœur

Amiens, France

C'est ce qu'on appelle avoir le cœur sur la main ! Une cliente du supermarché Géant à Glisy, près d'Amiens, a laissé pour 450 euros de dons alimentaires et de produits d'hygiène aux Restos du Cœur.

"Deux chariots remplis à ras bord"

Selon les informations du Courrier Picard, cette femme aurait laissé deux chariots pleins aux bénévoles présents dans le magasin à l'occasion de la collecte nationale de l'association organisée ce week-end. Valeur des courses : 450 euros ! "Je n'ai jamais vu ça", avoue Daniel Cotrel, le responsable de la collecte dans la Somme et bénévole depuis 15 ans. Présent dans le supermarché ce vendredi, il raconte : "Une dame est passée à la caisse, elle a payé pour les deux chariots remplis à ras bord, elle les a laissés. et elle est partie avec sa fille. Didier, mon collègue et la caissière étaient scotchés !"

Des légumes, des couches pour bébés et des petits pots

À l'intérieur des chariots, il y a de tout. "Un caddie consacré aux bébés avec des couches, du lait premier et deuxième âgée des petits pots", énumère Daniel Cotrel. Dans le second, surtout de l'alimentation, "et c'était varié ! Il y avait aussi bien des conserves que des légumes secs". Touché par ce don exceptionnel, Daniel Cotrel dit merci à cette dame : "Nous ne connaissons pas les raisons qui l'ont conduites à faire ce geste, mais ça va nous permettre de donner une aide notoire aux gens, c'est un vrai plus", explique le bénévole.

La collecte des Restos du Cœur se poursuit ce dimanche, dans les magasins ouverts. L'association espère récolter au moins autant que l'an dernier, soit près de 8.000 tonnes de denrées qui ont permis de servir plus de 7,8 millions de repas.