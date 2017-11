A Gorron, une centaine de personnes passent le casting du jeu télé "Tout le monde veut prendre sa place"

2 membres de l'équipe de production ont commencé la sélection hier après-midi, lundi 20 novembre, à l'Espace Colmont et ça se poursuit ce mardi matin.

Un jeu de culture générale, à midi, tous les jours, sur France 2 avec l'un des animateurs préférés des Français, Nagui. Avant de rejoindre, peut-être, le studio à la Plaine St Denis, près de Paris, il faut passer le casting. C'est la première fois que la production de cette émission vient dans le nord Mayenne.

Mais qu'est-ce-qui attire autant de monde à une sélection comme celle-là ? "Je regarde souvent l'émission et puis j'ai essayé à plusieurs reprises le casting. Je retente ma chance, j'aime bien, c'est une émission culturelle et Nagui est sympa et rigolo !" nous dit une candidate à l'entrée de la salle. Un selfie avec Nagui, c'est chouette, joli souvenir. Découvrir l'envers du décors, ça fait aussi partie des motivations de celles et ceux qui sont venus à Gorron : "curieux des studios, des plateaux télé, voilà. Voir comment fonctionne la boutique. Découvrir les coulisses, l'ambiance, la technique, ce n'est pas forcément pour gagner, pour le fun quoi !" expliquent deux autres amateurs du show de France 2.

Une 60aine de candidats et candidates à #Gorron pour la 1ère journée de casting de l'émission de Nagui "Tout le monde veut prendre sa place" @France2tv@tlmvpsppic.twitter.com/ZHNRUPij6O — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) November 20, 2017

Il y a bien-sûr ici à Gorron des fans de jeux télés. Et d'autres qui sont venus juste pour passer un bon moment : "je suis institutrice et je n'ai pas le temps de regarder les jeux télés. Mais j'avoue je les regarde en ce moment car je suis en congés parental. Et puis ma maman, qui adore Nagui, m'a dit de venir pour que je tente ma chance".

Le casting se déroule en deux étapes. D'abord remplir un questionnaire, sorte de "trivial pursuit" télé. Ensuite, raconter une anecdote, la plus croustillante, la plus savoureuse possible et ça peut faire la différence pour décrocher un billet pour Paris. Ce jeune homme en a une plutôt sympa : "je vais raconter ma rencontre avec Eric Cantona. Ambiance 3ème mi-temps avec lui et son frère et l'ancien gardien de but Pascal Olmeta. Moi je suis un supporter de l'OM, Nagui c'est le PSG, on verra" rigole-t-il.

Un futur Mayennais champion des champions de "Tout le monde veut prendre sa place" ? On croise les doigts. C'est déjà arrivé il y a quelques années : Mathieu, 73 victoires au total Les candidats et candidates de Gorron devront patienter quelques semaines pour savoir s'ils sont sélectionnés. La production passera alors un coup de fil aux heureux élus.