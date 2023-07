A Gourin, le record de la plus grosse crêpe du monde reste invaincu

Le record de 2005 et ses 96 centimètres tient toujours. Ce dimanche à Gourin (Morbihan), se tenait la Fête de la crêpe et son traditionnel concours de la plus grosse crêpe du monde. Plus d'une quarantaine de participants se sont affrontés autour d'une Billig de 102 centimètres pour tenter de réaliser la plus grande crêpe possible. C'est un habitant de Brasparts, dans le Finistère, qui l'emporte avec une crêpe de 82 centimètres.

Une ambiance survoltée

Mais bien qu'aucun record ne soit tombé, l'ambiance était au rendez-vous. Oubliez le Tour de France, le mondial de football ou encore les championnats de natation ! Les 44 concurrents se sont affrontés dans une ambiance survoltée. Et comme dans toute bonne compétition qui se respecte, le public y va de son petit commentaire. "Il l'a loupé sa crêpe, il faut le dire", s'amuse un spectateur. "Je pense que la Billic est trop chaude", analyse une autre.

Dans le public également, Laurence. Elle a participé au concours il y a quatre ans. Elle l'avait emporté avec une crêpe de 79 cm, gagnant la troisième place. "Je remets mon titre en jeu", s'amuse-t-elle. Et en face, il y a du niveau. Bertrand, crêpier à Paris, vient de réussir une crêpe de 83 centimètres sous les applaudissements. "Gourin quand on fait des crêpes, c'est un pèlerinage !"

Il faudra aussi se méfier des amateurs, comme Lydia. Elle a réussi à exécuter une crêpe de 80 centimètres. Première participation, mais avant de se présenter sur l'estrade elle a bien observé la concurrence. "Je suis passé troisième donc j'ai pu observé ceux qui passait avant et puis je suis passé sur les stands de crêpes pour voir leur coup de main."

La taille, mais pas seulement

Et pour départager tout ce petit monde, il y a évidemment des règles... 60 litres de pâte à crêpe au blé noir, pour que tout le monde ait la même, et même outil pour tout le monde. Pour surveiller tout ça, il y a Catherine, qui veille le mètre mesureur à la main. "Le règlement s'est affiné et est devenu de plus en plus pointu. Moi, j'ai mon petit niveau maintenant parce qu'en fait, on me disait que la plaque n'était pas droite par exemple. Donc maintenant, avant de démarrer la compétition, on montre que la petite bulle au bon endroit." Une "compétition conviviale" mais avec un règlement "très précis et très carré avec les années" donc.

Pour la mesure, "ce n'est pas le tout d'étaler". La mesure de la crêpe se fait une fois la crêpe retournée, et on prend "le diamètre le plus petit." "Parce qu'en fait certains au départ, se disait 'je vais me la faire un peu ovale'", s'amuse Catherine, qui gère le concours depuis 2004.

Mais attention, il n'y a pas que la taille qui compte. "Il y a plein d'autres critères : l'épaisseur, la régularité, les trous, voilà tous ces petits détails là qui font la différence." Il y a donc parfois des déçus, reconnait Catherine.

A quand une homologation au Guinness Book des records ?

Le concours mondiale de la plus grosse crêpe de Gourin n'est cependant pas homologué par le Guinness Book. "C'est très compliqué, très lourd à mettre en place et ça coûte cher", explique Catherine. "Et il y a des critères. Nous, le problème de la Billig au gaz, c'est qu'on ne peut pas garantir la même température." Pour pouvoir valider le concours, il faudrait que la Billig, créé spécialement pour cette compétition, soit à l'électrique. "On est resté sur l'artisanat."