A Gréez-sur-Roc, la fin d'une époque avec la fermeture du magasin de miniatures

Gréez-sur-Roc, France

Ça fait 40 ans que leur garage pour retaper les machines agricoles a ouvert, 25 ans qu'ils ont ouvert la boutique attenante dans laquelle ils vendent des petites voitures et des tracteurs miniatures : "l'heure de la retraite a sonné", plaisante Martial Merlault. A Gréez-sur-Roc, village de 350 habitants, au confins de la Sarthe et de l'Orne, des clients venus de tout le nord-ouest de la France défilent depuis qu'ils ont appris la fermeture prochaine, au soir du 31 décembre.

Des modèles rares introuvables ailleurs

"Il y a quelques années, _on avait environ 4.000 exemplaires de miniatures_, précise Martial, mais je pense qu'on a dépassé ce chiffre depuis". Dans le lot, quelques modèles anciens qui se font de plus en plus rares. Dominique, un sarthois qui a déjà 300 miniatures chez lui, repart cette fois avec une vingtaine dans les bras : "on ne trouve certains modèles qu'ici, comme les vieilles Ford ou les tracteurs Lanz".

Où trouver à l'avenir ces modèles ? "Je ne sais pas", souffle-t-il. Chantal a conscience qu'elle laisse certains clients un peu démunis mais "ils savent qu'une retraite, c'est une retraite ! _C'est dommage, les magasins disparaissent de plus en plus_", regrette-t-elle. "Evidemment que ça nous gêne que le magasin reste fermé pour l'instant, ajoute Martial. Mais la décision est prise".

Certains rayons commencent à se vider © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Des passionnés de tout le nord-ouest de la France

En Sarthe, trouver des miniatures devient compliqué. "On a des gens qui viennent de Chartres, Tours, Orléans, Paris... Un collectionneur fait des kilomètres de toute manière, ça ne lui pose pas de problème !", lance Chantal. Il leur a quand même fallu sortir de Gréez-sur-Roc pour se faire connaître indique Martial :

On faisait les foires expos presque tous les week-ends sur dix départements !

_"Avec les foires, on ramenait nos clients. Certains avaient du mal à trouver : comme nous sommes au 40 grande rue, ils s'imaginaient qu'on était dans une grande ville !"_, plaisante-t-elle. A partir du 1er janvier prochain, les collectionneurs trouveront porte close.