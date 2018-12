À Guebwiller, la gare est en vente sur Le Bon Coin

Guebwiller, France

La gare de Guebwiller est en vente sur Le Bon Coin, l'annonce est parue depuis plusieurs semaines. Idéalement situé, à l'entrée de ville, ce bâtiment de plus de 400 mètres carrés, date de 1870, avec un rez-de-chaussée de plus de 300 mètres carrés et un appartement à l'étage de plus de 100 mètres carrés.

La gare est à vendre pour 250.000 euros. Elle appartient à la mairie depuis 1992, depuis la fermeture de la ligne SNCF, elle souhaite la céder à un nouveau propriétaire.

Objectif : la transformer en bar-restaurant ou salon de thé

Les locaux ont été occupés pendant très longtemps par l'association "Défi". Plus récemment, c'est la pâtisserie Husser qui s'est installée sur les lieux, en attendant la fin des travaux dans sa maison-mère. Le bâtiment possède une très grande verrière, orientée sud. La mairie souhaite en priorité accueillir un bar-restaurant ou un salon de thé ou une pâtisserie.

C'est un bâtiment emblématique de la ville. Toutefois, pour préserver son histoire, tous les travaux extérieurs seront soumis à l'autorisation de la ville," Daniel Braun, le maire de Guebwiller

Un grande verrière orientée sud © Radio France - Guillaume Chhum

Une pâtisserie est installée dans les locaux provisoirement © Radio France - Guillaume Chhum

En attendant la ré-ouverture de la ligne de tram-train Guebwiller-Bollwiller

La ligne SNCF est fermée depuis 1992. La mairie va toutefois garder le quai et un bâtiment à côté de la gare, car la ligne de tram-train entre Guebwiller et Bollwiller devrait rouvrir dans les années qui viennent.

Depuis la publication de la petite annonce, une demi-douzaine de personnes sont venues visiter cette ancienne gare à vendre, la mairie n'a pas encore trouvé d'acquéreur.

Le fait que c'est une ancienne gare, avec son histoire, cela parle aux gens. Ça a beaucoup de charme" César Togni, adjoint au maire en charge des travaux