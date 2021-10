À Guenrouet, des ateliers avec des ânes pour apaiser les personnes handicapées

S'occuper des ânes pour mieux gérer son handicap et s'apaiser : c'est le but de l'asino-médiation. Des porte-ouvertes sont organisées ce vendredi et samedi dans une ferme à Guenrouet avec plusieurs personnes atteintes d'Alzheimer ou de handicaps mentaux.

Brosser, curer les sabots, mais surtout, savoir les faire avancer : dans la ferme d' "Aux ânes etc", à Guenrouet, plusieurs groupes s'occupent des treize équidés. Atteintes d'Alzheimer, de trisomie ou d'autres handicaps mentaux, ces personnes profitent d'un atelier d'asino-médiation : il s'agit pour eux de sortir de leur coquille au contact de l'animal.

L'âne, plus apaisant que têtu

"Les ânes ont un côté apaisant. Ce sont des animaux assez doux et calmes, même s'ils ont leur caractère", explique Charlotte Clergeau, ânière. Pour chaque atelier, elle tente de s'adapter à son public : "on peut faire _de la balade, parfois on passe plus de temps sur du soin, on fait aussi des parcours de motricité_... Tout dépend si on est avec des personnes assez valides ou qui sont plus fatigables."

Seuls ses ânes les plus calmes participent aux ateliers. Sarrazin, Auguste, Dune, Alizé : aucun ne bronche quand les groupes s'approchent d'eux, brosses et cure-pied en main. "Ils n'ont pas l'air agressifs du tout. Ils sont zen ! plaisante Loïc, 62 ans. Peut-être parce qu'on l'est aussi !" Claudie, elle, s'est déjà attelée à débarrasser Auguste de sa poussière : "j'aime bien les bêtes comme ça ! Hein, que t'es mignon", lance la retraitée à l'animal.

Créer du lien

Cette sortie à la ferme est l'occasion pour certains de quitter un temps leur établissement spécialisé, de prendre une bouffée d'air. Des contacts avec des animaux, au quotidien, "on n'en a plus maintenant", souffle Claudie. "Des personnes renfermées sur elles vont s'ouvrir au contact des ânes. Certaines, qui viennent régulièrement, deviennent capables d'aller chercher le leur, de le brosser, parfois lui curer les sabots seules, énumère Charlotte Clergeau. Les éducateurs n'en reviennent pas parfois !"

"Nos personnes sont apaisées, certaines retrouvent le sourire, confirme Coralie Lucas, assistante de soins en gérontologie, qui accompagne un groupe de personnes atteintes d'Alzheimer. _Certains qui ne s'expriment pas habituellement le font davantage au contact de l'animal_. Ça leur fait du bien !" Certaines structures ont d'ailleurs des ânes et des poneys directement dans leurs jardins, pour le bien-être des résidents.