A Guéret, la fresque allégorie à l'Europe a été décrochée

Tous les panneaux en bois ont été décrochés et laissent place à un mur nu à l'angle de l'avenue Charles-de-Gaulle et la rue de Stalingrad à Guéret.

La grande fresque, allégorie à l'Europe, qui recouvrait tout un mur d'une maison, à l'angle de l'avenue Charles-de-Gaulle er de la rue de Stalingrad à Guéret, a été démontée ce jeudi 19 avril par les services municipaux. Elle trônait là depuis plusieurs décennies. Tellement longtemps d'ailleurs que beaucoup avaient fini par ne plus la voir, et pour cause : ses couleurs vives du début étaient devenues blêmes depuis des lustres.

Mais plus que des couleurs délavées, c'est sa vétusté qui commençait à inquiéter. Assemblage de plusieurs panneaux de bois peints de différentes scènes (dont le tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple), elle vieillissait mal : des parties menaçaient de se décrocher et tomber, sur d'éventuels piétons et pouvait même perturber la circulation puisque le bitume de l'avenue Charles de Gaulle était à ses pieds.

A la demande des services de l'Etat, pour des raisons de sécurité, la municipalité a donc décroché le tout ce 19 avril.