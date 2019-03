A Guéret, une momie égyptienne passe un scanner et livre ses secrets

Un "patient" vieux de deux mille ans sur la table du scanner de l'hôpital de Guéret ! L'examen commandé par le musée d'archéologie révèle de nouveaux détails sur cette momie égyptienne d'un enfant de trois ans et demi.

Guéret, France

Elle est arrivée entourée de mille précautions. La momie du musée de Guéret n'a eu qu'a traverser la rue pour se retrouver à l'hôpital. Ce n'est pas la première fois que le corps de ce jeune garçon d'environ trois ans et demi est examiné par des spécialistes: il y a 30 ans cette petite momie égyptienne est passé sous les rayons X du service radiologie.

Cette fois-ci, elle a droit au scanner. Un équipement ultra-moderne qui permet de voir avec des images en trois dimensions et en couleurs ce qui se cache sous le masque mortuaire et les bandelettes.

L'examen est prêt à débuter, sous l’œil de nombreux curieux © Radio France - Olivier Estran

Evidemment, l'arrivée d'un "patient" vieux de plus de deux mille ans suscite beaucoup de curiosité. Infirmiers, médecins, assistants, tout le monde dégaine son téléphone portable pour prendre des photos. "Oui, évidemment qu'on est curieux, explique avec le sourire Patricia, une des responsables du service radiologie, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'approcher une momie égyptienne. Moi je l'ai passée aux rayons X il y'a 30 ans. Là je suis impatiente de voir les images en trois dimensions ! "

Des bracelets, une amulette et sans doute un parchemin

Dans la salle de contrôle, un silence quasi-religieux alors que les premières images apparaissent sur les écrans. La technologie moderne permet un luxe de détails incroyable. On découvre le squelette de ce jeune enfant, les bras repliés sur le corps. Il porte des bracelets en métal aux poignets et aux chevilles et une amulette sans doute en cire.

Comme c'est la coutume dans les rites funéraires de l'Egypte ancienne, son cerveau a été retiré, tout comme ses viscères. Au niveau de l'estomac, on découvre ce qui ressemble a un petit rouleau: sans doute un parchemin sur lequel est inscrit une prière ou une formule magique.

Les images en trois dimensions de la momie de Gueret © Radio France - Olivier Estran

Une fracture au crâne ?

L'examen révèle aussi une fracture à l’arrière du crâne. Difficile de dire si c'est la cause du décès de l'enfant, ou si cette fracture s'est produite bien après la mort lors du transport de la momie.

Toutes ces images sont analysées par Benjamin Moreno, directeur de IMA Solutions. Cette société toulousaine s'est spécialisée dans la reconstitution de pièces archéologiques.

Il a déjà examiné une cinquantaine de momies dans différents musées européens, et reste impressionné: "La momie de Guéret est très bien conservée, on peut même encore voir les muscles du corps. Elle a été très bien embaumée. C’était sans doute le fils d'une riche famille"

Toutes ces images, on pourra les découvrir dans deux ans, lors de la ré-ouverture du musée de Guéret. Un film retracera l'examen complet de la momie et toute son histoire.

Cette momie a été rapportée à Guéret a la fin du 19° siècle. Elle provient de la ville d'Antinoé sur la rive Est du Nil et date du 1er siècle avant Jésus-Christ.