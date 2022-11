A Hagondange, Christian installe ses décorations de Noël depuis la fin de l’été

A Hagondange, la magie de Noël se prépare dès le mois d'août chez Christian Miaskiewicz. Cet habitant de la commune prépare chaque année, depuis 2004, une véritable attraction dans son jardin. Et cette année encore, le spectacle sera au rendez-vous.

Christian ne veut pas décevoir ses fans. Chaque année, des centaines de personnes viennent admirer ses très nombreuses décorations et chaque année, il y a des nouveautés à découvrir. "Il y a des gens qui viennent de Nancy, de Strasbourg, du Luxembourg. Une année, il y a même un jeune de 15 ans qui avait fait 300km depuis le Jura pour venir voir ma maison", dit-il.

Christian Miaskiewicz devant le son et lumière synchronisé en musique. © Radio France - Vianney Smiarowski

Au milieu du jardin, un village de Noël a pris place sous une tonnelle. "Il y a des téléphériques, une vraie rivière avec de l’eau, des manèges, des personnages, etc…", explique Christian. Son village de Noël, c’est en quelque sorte, l’attraction dans l’attraction.

Décoration de Noël dans le jardin de Christian Miaskiewicz. © Radio France - Vianney Smiarowski

Ce passionné organise aussi chaque année un petit jeu pour les enfants et les visiteurs. "J’ai caché pas mal de personnages connus dans le village, comme Dora l’exploratrice, Oui oui, Pikachu ou encore un Schtroumf", dit Christian. Les gens sont ensuite invités à chercher les figurines dissimulées dans le décor.

Son et lumière, bonhomme de neige et rock and roll

L’animation star de Christian se trouve sur la façade de sa maison, un véritable son et lumière. "C’est la spécificité chez moi. Sur la façade, il y a un bonhomme de neige qui joue de la guitare et tout est synchronisé en musique", dit-il. La préparation prend un temps fou, "il faut entre 10 et 15h de travail de programmation pour synchroniser une chanson", ajoute Christian. En un peu mois de 20 ans, il a déjà synchronisé près d’une centaine de mélodies.

Instituteur de profession, Christian Miaskiewicz s’active dès qu’il a du temps libre, pour terminer les derniers préparatifs. Il prévoit d’illuminer sa maison dès le dimanche 27 novembre, avec son et lumière de Noël tous les jours de décembre, de 17h à 21h.