A Héricourt-en-Caux, la buraliste fait un tabac

Des paquets de cigarettes, des jeux à gratter, les journaux du jour, quelques briquets et la possibilité de venir chercher ses colis… A première vu, le tabac du Centre situé place de la Mairie à Héricourt-en-Caux (Seine-Maritime), n'est pas différent d'un autre. Pourtant, une fois le pas de la porte franchi, on change immédiatement d'avis. Franck, chèque à la main, souligne la qualité de l'accueil : "Chaleureux, souriant, c'est toujours agréable de venir ici. C'est pour ça que je reviens". Comme une centaine d'autres personnes Franck a écrit un mot pour soutenir la candidature du "Tabac du Centre" au trophée du meilleur accueil. Et ça a marché, le commerce d'Anne-Sophie Giard est en finale dans la zone Île-de-France, Oise, Seine-Maritime.

Le sourire est offert avec le journal

Il faut dire que la bonne humeur d'Anne-Sophie, la gérante, se diffuse dans l'établissement. Elle se fait un devoir de sourire à tout le monde : "Il y a des gens, on est la seule personne qu'ils vont voir de la journée !". La gérante veut redorer l'image, parfois bougonne, des tenanciers de bureaux de tabac : "Bien souvent buraliste rime avec bar, bar avec piliers de bar… Ici il n'y a pas de bar, nous c'est vraiment un tabac sec et _on fait au mieux pour accueillir les clients_". Pour cela, elle est épaulée de son papa et d'une salariée. En 2021, Anne-Sophie reprenait le commerce avec ses deux parents, malheureusement sa mère est décédée peu après. C'est aussi pour elle que la buraliste se bat et garde sa bonne humeur aujourd'hui.

Frédéric, ici avec son fils Loïc, est un habitué du tabac du Centre. © Radio France - Pierre Frasiak

Christophe, retrouve parfois ses copains au bureau de tabac. Mais aujourd'hui il est venu acheter son journal avec Joseph, son petit-fils, venu en vacances dans le pays de Caux. "Je suis originaire d'Héricourt, lance l'aïeul. _Le bon accueil, la gentillesse, tout ça c'est quand même vachement agréable_". Même chose pour Frédéric, venu acheter ses cigarettes, qui souligne un "super accueil, super sympa".

Un paquet de clients satisfaits

Tous soutiennent leur buraliste préférée pour la finale. Les votes ont débuté en ligne (sur le site des buralistes Île-de-France et la page Facebook) ce jeudi 15 septembre. Alors Anne-Sophie Giard adresse un mot à ses clients : "Votez pour nous !". Elle se rendra à Paris, le dimanche 20 novembre, pour la cérémonie de clôture de la treizième édition des trophées des buralistes. Mais la commerçante le sait déjà elle a déjà gagné l'essentiel, le cœur des Héricourtais.

