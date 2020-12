A Hesdin, le maire prend un arrêté pour que le Père Noël puisse distribuer ses colis dans de bonnes conditions

C'est une décision qui fait sourire, en cette période de morosité. Le maire d'Hesdin, dans le Pas-de-Calais, vient de prendre en arrêté concernant le Père Noël. Il autorise l'homme à la barbe blanche à stationner et circuler librement sur le domaine public d'Hesdin, dans la nuit du 24 au 25 décembre, malgré les restrictions et le contexte sanitaire.

Même si le couvre feu qui entrera en vigueur mercredi 15 décembre ne concerne pas la nuit de Noël, cet arrêté lui permettra de procéder à sa distribution de cadeaux sans difficulté. "L'idée est venue suite à une remarque de mon petit dernier qui a 4 ans et qui s'inquiétait. J'ai décidé de prendre un arrêté pour tous les petits hesdinois et les plus grands" explique Matthieu Demoncheaux, papa de 5 enfants. "Je rappelle dans cet arrêté qu'il ne faut pas s'arrêter de rire et s'amuser, même si la situation est dramatique".

Le texte a été officiellement affiché au tableau des arrêtés municipaux. Il invite aussi les habitants de la commune à préparer une petite collation au pied du sapin, et demande aux enfants de bien respecter les consignes des parents, notamment au moment du couchage!