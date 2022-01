A Houlgate, une cinquantaine de personnes à l'eau pour le premier bain de l'année 2022 !

Le froid de la mer n'a pas découragé les plus valeureux, venus en maillots de bain et en combinaisons pour le premier bain de l'année 2022 sur la plage d'Houlgate (Calvados) : ils étaient une cinquantaine à s'être mis à l'eau, qui affichait tout juste 10 degrés sur le thermomètre !

Une mer bien froide donc, alors Flavien et Clémence ont leur technique : "On a posé nos affaires et on a couru directement dans l'eau ! C'était très froid, on a du mal à respirer dans on a les jambes dans la mer, mais c'était rigolo, et c'est une bonne manière de commencer l'année."

Pas question malgré le froid de rater cette tradition du 1er janvier. "Je me suis baignée en combinaison, alors je n'ai aucun mérite, plaisante Stéphanie, c'est vrai que c'est bien froid au début, on ne sent plus nos extrémités, mais on souffle un grand coup et on s'habitue !" Pour cette Calvadosienne, le premier bain de l'année est l'occasion de fêter de manière originale le Nouvel an, en famille et entre amis : "On le fait tous les ans, c'est vraiment un moment très chouette."

En tout, une cinquantaine de personnes se sont baignées à Houlgate ce 1er janvier 2022. © Radio France - Marie Martirossian

Les premiers bains de 2022 annulés à Deauville et Cabourg

Certains sont même venus de loin, exprès pour l'occasion, comme Robert, venu de Paris avec sa femme et ses enfants : "C'était absolument génial, une super ambiance !" Sur la plage, des sauveteurs en mer surveillent la baignade. "Il faut être vigilant aux éventuels malaises dans l'eau, explique Malo, bénévole à la SNSM, c'est une veille de fête, et puis l'eau est froide malgré les températures douces de cette saison… Mais tout s'est bien passé, on a vu des sourires et aussi de belles grimaces sur le visage des gens qui entraient dans l'eau !"

Certaines communes ont décidé d'annuler leurs premiers bains de l'année comme à Cabourg ou à Deauville. "Nous avons décidé de le maintenir ici, mais en limitant les risques, c'est pourquoi il n'y a pas de distribution de boissons chaudes cette année, explique Laurent Laemlé, premier adjoint à la mairie d'Houlgate, les gens ont respecté les distanciations en se réunissant seulement par groupes familiaux, donc nous sommes satisfaits."