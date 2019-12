A Jumel, le Réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est d'abord une histoire de famille

Jumel, France

Les deux derniers jours avant la Saint-Sylvestre sont toujours très intenses dans la salle polyvalente de Jumel, dans la Somme. C'est le moment des derniers préparatifs pour les membres du comité des fêtes de ce village de 500 habitants. Certains décortiquent les 470 crevettes, d'autres comme Didier, préparent les entrées. Car le 31 au soir : près de 160 personnes vont s'attabler et passer la nuit de la Saint-Sylvestre. "Il y a du boulot !", confirme le maire Hubert Van Goethem.

Les préparatifs commencent quatre mois à l'avance, le temps notamment de préparer le menu par exemple. "Il faut savoir qu'on utilise que des produits locaux", insiste l'élu. Autre particularité de ce Réveillon, c'est qu'au départ, c'était une soirée organisée par une famille de la commune, la famille Surhomme. Une période qui remonte aux années 1980. "On était neuf frères et sœurs alors la salle était vite remplie !" se souvient Francine. "Et puis ensuite on a invité les amis et avec le bouche-à-oreille ça s'est progressivement élargit."

Depuis, près d'un tiers des habitants du village et deux tiers des communes alentours s'y rassemblent pour passer un moment convivial jusqu'à 5 heures du matin.

Les organisateurs, qui veulent perpétuer cette tradition, espère que les jeunes reprendront le flambeau. D'ailleurs Didier rendra son tablier en 2020. Avis aux cordons bleus : le comité des fêtes de Jumel aura besoin d'un cuisinier pour le Réveillon de l'année prochaine.