A l'arrêt comme beaucoup d'artisans-commerçants, une photographe mayennaise pose nue pour ne pas finir à poil

Anne-Sophie Queuin est photographe professionnelle, à Préaux, un village du Sud-Mayenne. Comme d'autres artisans et commerçants partout en France, elle a décidé de poser nue et de publier la photo sur les réseaux sociaux pour protester contre la fermeture de leurs entreprises pendant le confinement.

Une photographe professionnelle, à Préaux près de Meslay-du-Maine, se met à nu pour ne pas finir à poil. Anne-Sophie Queuin a confirmé à France Bleu Mayenne ce qu'elle a déjà confié à nos confrères de Ouest-France ce mercredi 11 novembre.

Elle rejoint ainsi ces commerçants et artisans, partout en France, qui posent nus pour interpeller le gouvernement et les consommateurs sur leurs difficultés, contraints de baisser le rideau pendant ce nouveau confinement. Les photos circulent sur les réseaux sociaux et ça cartonne.

Une campagne pour faire sourire mais aussi pour protester témoigne Anne Sophie Queuin : "le but du truc c'est de faire sourire et de faire passer le message que le virus est là mais qu'il ne fera pas mourir nos petites entreprises. On tient le choc et c'est un message de solidarité avant tout. Oui, ce virus nous met à poil parce que nous sommes fermés, nous ne pouvons plus travailler ou très peu, pas suffisamment pour payer nos factures, nos dettes. Le gouvernement fait ce qu'il peut. Si le virus n'était pas là, il n'y aurait pas ce genre de décisions".

Sur une éventuelle réouverture des commerces dits non-essentiels, Anne-Sophie Queuin n'est pas très optimiste: "on sera petut-être bloqué jusqu'au début de l'année prochaine".

Avant même un nouveau Conseil de défense sanitaire, présidé par Emmanuel Macron, et une conférence de presse du Premier ministre ce jeudi soir, les espoirs de réouverture ont été enterrés dès ce mercredi. Pas envisageable, trop tôt à ce stade a fait savoir Marc Fesneau le ministre chargé des relations avec le Parlement.

Une déclaration qui a provoqué la colère de William Koeberlé, le responsable du Conseil du commerce de France : "nous avons l'impression que tout est décidé d'avance, sans tenir compte de tous les éléments que nous mettons sur la table pour organiser au plus vite la réouverture. Ça n'est vraiment pas respectueux du travail que mènent actuellement toutes les fédérations pour permettre la réouverture des commerces"