À l'hôpital de Guéret, des étudiants jouent les papas et mamans Noël

Sept étudiants infirmiers et aides soignants ont sorti le bonnet rouge et la hotte pour offrir un petit moment de joie à une quinzaine d'enfants hospitalisés.

Guéret, France

Une petite brigade d'étudiants se rassemble devant le centre hospitalier de Guéret, et recouvre un chariot d'une trentaine de paquets de toutes les formes et de toutes les tailles. Il est 8h30 en ce mardi 25 décembre. Et pour Noël, ces sept étudiants infirmiers et aides soignants veulent donner le sourire à une quinzaine d'enfants hospitalisés.

"Ça leur apporte un petit peu de joie et de sourire"

Des véhicules Playmobil, des doudous pour les plus petits, des livres ... Ces lutins en herbe n'ont pas fait les choses à la légère : "Il y a une quinzaine d'enfants à venir gâter, dans les services Maternité et Pédiatrie", sourit l'un d'eux. "Ce n'est jamais facile d'être hospitalisé, qui plus est quand on est jeune", ajoute Camille, parée d'une cape rouge et blanche et d'un bonnet lumineux. "Ça leur apporte un petit peu de joie et de sourire pour Noël !"

Avec un invité surprise, forcément : le Père #Noël en personne ! Une trentaine de cadeaux est sur le point d'être distribuée, sans oublier quelques petits chocolats pour les employé.e.s de l'hôpital de #Guéret, et des roses pour les mamans. pic.twitter.com/jqbsoGIBNQ — France Bleu Creuse (@FBCreuse) December 25, 2018

L'idée vient de Jean-Noël (ça ne s'invente pas...), étudiant infirmier de 2ème année, grimé pour l'occasion en Père Noël : "Quand j'étais ambulancier, on avait l'habitude de faire des cadeaux aux enfants dans les hôpitaux", précise-t-il. "J'ai voulu refaire la même chose avec mes amis étudiants de l'IFSI" (l'Institut de formation en soins infirmiers, à Guéret).

1 700 euros de dons

Pour pouvoir faire tous ces cadeaux, les étudiants ont travaillé tout le mois de décembre : "On a emballé les cadeaux des gens à la sortie du Carrefour de Guéret, trois fois par semaine", détaille Jean-Noël. "Ils donnaient ce qu'ils voulaient, au prix libre." Le résultat dépasse largement les attentes du groupe : ils ont recueilli 1 400 euros. "On n'y croyait pas", sourit l'étudiant.

À cette somme, 300 euros se sont ajoutés quelques jours avant Noël. "C'est l'association des anciens footballeurs de l'Entente guérétoise qui nous a fait ce don", précise Jean-Noël. "Ça nous aide énormément !"

"On a pu se faire plaisir"

Grâce à tous ces dons, les étudiants ont vu les choses en grand : "On n'a pas regardé les prix, les cadeaux coûtent en moyenne 50 euros", sourit l'un d'eux. "On a pu se faire plaisir", ajoute Corentin, président de l'association des étudiants en soins infirmiers de Guéret (AESIG). "Du coup, on a pris dix-huit boîtes de chocolat pour les employés de l'hôpital, et une rose pour chaque maman à qui on rend visite."

Et malgré toute cette générosité, il leur reste encore 700 euros ! Ils comptent les dépenser intelligemment : "On va racheter des jouets dans les prochains jours", révèle Jean-Noël. "Ils serviront à agrandir le stock de jouets du service Pédiatrie, pour que ça profite toute l'année aux enfants hospitalisés." Décidément, partout où il passe, le Père Noël fait des heureux.