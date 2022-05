A la Bouille, on se réapproprie les quais pour une journée sans voiture

Pour une journée sans voiture, 4 km de quais entre la Bouille et Caumont ont été exclusivement réservés, ce dimanche, aux cyclistes et aux piétons. Une opération organisée dans le cadre des journées de la Seine à vélo.

Sur les quais entre la Bouille et Caumont, un parcours de 4km a été réservé aux cyclistes et aux piétons.

4 km de quais totalement réservés aux cyclistes et aux piétons. Entre la Bouille (Seine-Maritime) et Caumont (Eure), une journée sans voiture a été organisée, ce dimanche 15 mai, à l'occasion des journées de la Seine à vélo. Sur cette artère passante, l'objectif est de se réapproprier cette partie des quais de Seine, très empruntée par les voitures. "C'est très sympa, raconte Philippe sur son vélo, en plein milieu de la route. Ca permet de redécouvrir les environs. Il y a des belles maisons ici, des beaux terrains et des belles falaises, c'est très bien."

Un concours du vélo le mieux décoré a été organisé. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"Il y a plus de place"

Pour cette première édition, un concours du vélo le mieux décoré a été organisé. Un concours remporté par le vélo rose et rempli de fleurs de Lola, 7 ans : " Avec le papier crépon, on a fait des petites fleurs et on a fait des petits nœuds en bas avec des ficelles", raconte la petite fille, très contente de pouvoir rouler en plein milieu de la route. Je trouve que c'est bien parce qu'il y a plus de place. Là, il n'y a pas de voiture donc on peut rouler"

Lola, 7 ans, grande gagnante du concours du vélo le mieux décoré. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Une journée sans voiture à la Bouille Copier

"Ca fait bizarre de dire aux enfants qu'ils peuvent se mettre au milieu de la route pour faire du vélo, raconte de son côté Céline, la maman de deux petits garçons. D'avoir la route que pour nous sans se soucier des voitures et du danger, c'est bien. En plus, on est sur une route où ils roulent très très vite. Moi je sais qu'on vient jamais faire de vélo ici parce que c'est trop dangereux donc là on profite."

Repenser l'aménagement

"Beaucoup de riverains se plaignent de la vitesse des voitures sur ces quais, explique le maire de la Bouille, Jacques Meng, co-organisateur de cette journée avec le maire de Caumont. Cette initiative montre qu'il y a d'autres moyens de circuler sur les quais : à vélo, en trottinette, à pied aussi. Nous ce qu'on souhaite c'est que la route soit aménagée pour faciliter le parcours des vélos."

Le maire plaide notamment pour l'installation d'une piste cyclable le long des quais entre la Bouille et Caumont.

En attendant, une nouvelle journée sans voiture doit également être organisée ce dimanche 22 mai, cette fois entre Aizier et Vieux-Port dans l'Eure.