La cheffe de cuisine Annabelle Delahaye réalise le meilleur burger de l'Ouest

C'est Matthias Carré, restaurateur à Compiègne dans l'Oise, qui remporte cette année la coupe de France du burger qui se tenait porte de Versailles à Paris ce mercredi 12 avril 2023. Annabelle Delahaye, une Lavalloise âgée de 37 ans et cheffe de cuisine au "Bistrot du golf" de Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes, a remporté la finale régionale Ouest où participaient cinq concurrents. Même si elle échoue en finale nationale sans être sur le podium, elle est ravie d'avoir participer à la compétition "c'était très sympa et j'ai eu d'excellents retours. Et tout de même c'est moi qui fabrique le meilleur burger de l'Ouest" confie-t-elle à France Bleu à l'issue de la journée.

ⓘ Publicité

Annabelle a concouru avec sa création "le Bigsby" inspiré par les pionniers du rock, un burger à plusieurs saveurs qu'elle fera peut-être découvrir à ses clients. Elle ne sait pas encore si elle participera l'an prochain à la coupe de France du burger même si la persévérance peut payer car le vainqueur 2023 en était à sa troisième participation.

Le Bigsby la création d'Annabelle Delahaye - DR

A LIRE : A Saint-Jacques-de-la-Lande, la cheffe de cuisine créé un burger "rock" pour gagner la coupe de France