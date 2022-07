Près d'Orléans : à la découverte du disc-golf, un sport ludique

Depuis le mois de juin, un parcours de disc-golf est installé entre l'île Charlemagne et le sentier du bois de l'île à Saint-Denis-en-Val, près d'Orléans. Un sport ludique, comparable au golf, où les balles sont remplacées par des frisbees et les trous par des panières.

C'est un parcours unique dans le Loiret. Entre l'île Charlemagne et le sentier du bois de l'île à Saint-Denis-en-Val, près d'Orléans, en pleine nature, vous pouvez jouer au disc-golf depuis le mois de juin. L'objectif est le même qu'au golf : atteindre le par, l'équivalent du zéro. Ici, les balles sont remplacées par des disques et les trous par des panières métalliques. C'est gratuit et ouvert à tous.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce parcours de neuf "trous" a été créé par la section FlyDisc'r Ultimate frisbee du club de l'ASPTT Orléans. "Le disc-golf est un sport familial où la nature est le terrain de jeu, résume Nicolas Audat, qui joue depuis six ans. Pour lancer, c'est un vrai geste technique, le bras doit se développer en deux parties avec un spin qu'on donne à la fin, un fouetté pour que le disque prenne sa courbe."

Sur ce parcours, il faut venir avec son propre matériel. Pour débuter le frisbee de plage peut faire l'affaire, mais il est conseillé de rapidement s'équiper avec des disques qui ont différentes caractéristiques : certains vont servir à aller loin, d'autres à être précis. Il existe un seul site pour les acheter : hole19.