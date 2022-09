A la découverte du Horse-ball en Seine-Maritime !

Le horse-ball est un sport équestre qui ressemble à un mélange de rugby et de basket. mais à cheval et sur un terrain qui fait environ un demi terrain de foot! Il se joue avec un ballon rond, a peu près de la taille d'un ballon de foot, recouvert de poignées faites de lanières de cuir.

On y joue par équipe de quatre (plus deux remplaçants), chaque équipe doit marquer des buts dans un panier rond situé en hauteur, mais seulement après avoir fait 3 passes dans son équipe.

Une discipline méconnue et conviviale

Une discipline encore un peu méconnue mais dans laquelle La France a brillé cette année. : triple championne du monde à la coupe du monde à Saint-Lô dans le cadre du Normandie Horse show (Pro Elite, Ladies et -21 ans).

En Seine-Maritime, il n'y a qu'un club qui propose des entrainements de compétition de Horse-Ball, les cavaliers de la Durdents, à Héricourt-en-Caux, au Nord d'Yvetot.

On est allés suivre un entrainement avec eux, ils ont quatre équipes de compétition. Pas toujours facile d'être le seul club de Seine-Maritime car cela engendre des coûts. Marie Licour, la coach : "A chaque compétition, on doit se déplacer en Basse-Normandie".

Mais l'ambiance est au rendez-vous, les cavaliers sont joyeux, d'âges et de sexes différents : presque autant d'hommes que de femmes sur le terrain, pas banal pour un centre équestre. Marie Licour le confirme : l'ambiance est plus conviviale et "bon vivant" qu'au Polo, l'autre sport d'équipe à cheval.

Alexandre, surnommé Chabal, est cavalier et rugbyman, pour lui jouer au Horse-ball permet de conjuguer les deux passions.

Selon Rodolphe, doyen de l'équipe de 37 ans, il faut en effet "de la condition physique... et ne pas avoir peur!" pour être un bon joueur de Horseball. "Parce que parfois on se retrouve dans des situations pas évidentes... quand il faut ramasser la balle au milieu des sabots des chevaux!"

Tous les cavaliers le confirment : le horseball c'est aussi l'occasion de jouer avec son cheval. Un cheval qui n'aime pas ce sport, c'est impossible de jouer avec.

Marie Licour privilégie les chevaux réformés de courses pour son écurie : une façon économique de récupérer de très bons chevaux. En effet, après les hippodromes, les purs-sangs sont souvent vendus à bas prix et ont tout ce qu'il faut : l'équilibre, la vitesse et le mental nécessaire à cette discipline.

Un sport très physique

Sur le terrain, les joueurs sont vite essoufflés, tous sont concentrés pour rattraper chaque passe... car le risque c'est que la balle tombe par terre, et là, il faut la ramasser en faisant une bonne acrobatie qui consiste à se pencher du haut de son cheval pour aller l'attraper au sol. Une opération physique et parfois un peu dangereuse au milieu des sabots mais nécessaire pour ne pas que l'adversaire prenne l'avantage.

Pour Rodolphe, il faut un bon coup de dos, un bon coup de fesse, un bon coup de main "bref, de tout ! la condition physique, plus on avance dans le sport, plus elle est essentielle".

Pour Alexandre, une des difficultés du horseball est aussi qu'il faut pouvoir manœuvrer sa monture presque sans les mains "on fait un noeud avec les rênes sur l'encolure... et après il faut pouvoir trouver une direction et envoyer sa monture pour se retrouver sous le panier"

Noémie vient de l'équitation classique et a commencé le horse il y a quelques mois: "Ah, ça surprend quand on vient du classique! mais c'est sympa, ça change!"

La cadette de l'équipe, Célia, 19 ans, est déjà accro : "quand je suis sur le terrain, je ne pense à rien d'autre que la balle, le match... on s'amuse beaucoup! il y a beaucoup d'adrénaline" Et la peur ? "Oh non ! j'ai eu quelques chutes, rien de grave mais même si j'en avais une grave, je pense que je remonterais ! j'aime trop ça." On touche du bois!