Vosges, France

A Plainfaing dans les Vosges, près du col du Bonhomme comment réunir les randonneurs de la région habituels disposés à faire de l'exercice entre les fêtes et les touristes en vacances sur le massif vosgien ? L'initiative de l'association des Bérets randonneurs est de proposer à tous ce mardi 26 décembre deux marches nocturnes de huit kilomètres autour de Plainfaing. Et c'est l'occasion explique le président du club Jean-Charles Benoit de s'intéresser au légendaire Dahu ! A apporter avec soi lampes et gilets fluorescents.

On cherche le Dahu de nuit avec un bâton et un filet de pommes de terre pour l'attirer

L'animal qui ressemblerait à un bouquetin, avec des pattes plus courtes d'un côté, est universel, selon Jean-Charles Benoit, on trouve sa trace aussi en Espagne, au Chili. Le Dahu ne peut pas rebrousser chemin en montagne, sinon il tombe... On raconte que l'on peut le chasser seulement la nuit avec un bâton et un filet de pommes de terre pour l'attirer. "La chasse au Dahu c'est une plaisanterie que l'on fait dans la région" , confie le randonneur vosgien qui ajoute "Évidemment personne n'a jamais vu le Dahu".