À la recherche de la tortue perdue à Nuits-Saint-Georges

Nuits-Saint-Georges, France

La famille Prost a deux tortues de terre : Roucoulette et Chamala, âgées d'environ trois ans. Partis en vacances en Espagne, ils ont appris que Roucoulette s'était évaporée de son enclos situé dans le jardin familial, près de la gare de Nuits-Saint-Georges. L'oncle qui prenait soin d'elles durant les vacances a prévenu la famille : elle est introuvable, pourtant elle a une puce. La maman est inquiète et a mis un avis de recherche sur internet, cette tortue fait partie de la famille.

Perdre sa tortue, c'est comme son chien ou son chat

Les vacances familiales sont un peu gâchées par cette nouvelle. Ils mènent l'enquête à distance : "on est vraiment très inquiet. C'est étrange car l'enclos était fermé, on se demande vraiment comment la tortue s'est échappée, explique Julien, le papa. L'autre jour elle a disparu, elle a été retrouvée sur la route dans le secteur de la gare juste en face. Là on a de la famille qui a passé du temps à la chercher, sans succès. _On se demande si elle est s'est faite écrasée, si quelqu'un dans le quartier sait qu'on a des tortues et a voulu les prendre... Je ne veux pas émettre ce genre d'hypothèses mais là on est loin, et ce n'est pas facile d'être en vacance_s ! "

Julien Prost : "c'est assez attachant, assez précieux" Copier

Julien parle avec émotion de la tortue : "elle s'appelle Roucoulette, c'est ma fille de quatre ans et demi qu'il lui a donné ce petit nom." La perdre, c'est comme perdre le chien, ou le chat de la famille : "nous et les enfants on est triste, on y est attaché. On s'en occupe comme tout autre animal : on les nourrit tous les jours, on leur donne de l'eau tous les jours. C'est une race assez spécifique qui a besoin de pas mal de chaleur, parfois on les garde à l'intérieur dans un terrarium, donc oui on s'y attache beaucoup."

Une tortue de terre coûte entre 100 et 500 euros. Si quelqu'un retrouve Roucoulette, petite tortue de la race "Hermann boettgerie" qui mesure entre 10 et 12 centimètres de diamètres, il faut la déposer chez le vétérinaire qui a de quoi identifier les propriétaires à partir de la puce. La tortue est aussi un animal précieux, une espèce protégée, Roucoulette vient d'une animalerie, elle est pucée et déclarée à la préfecture.