A la recherche du violon oublié en Lozère

Qui a vu les propriétaires du violon oublié en Lozère ? Mardi, un Lozérien, installé dans la vallée de la Jonte a pris en auto-stop deux jeunes venus de Chambéry, pour travailler en tant que saisonnier à Sainte-Enimie et au Rosiers. Après plusieurs kilomètres de voyage et de bavardage, le chauffeur dépose les deux jeunes à Sainte-Enimie, sous la pluie, alors qu'une voiture les attendait. Mais en rentrant chez lui et en vidant ses courses, il découvre, dans le coffre... un violon ! Les deux saisonniers ont oublié le très bel instrument, en parfait état et dans son étui.

"Enfin c'est un violon !!, hallucine le chauffeur. Je fais de la musique avec ma basse donc je connais la valeur d'un instrument. En plus ce sont des gamins !! Je vais en toucher un mot aux locaux, déposer des affiches, en parler à la boulangère. Vous vous rendez compte, ce sont des petits jeunes, ils ont perdu leur violon ! C'est fou ça !"

Pour retrouver les deux saisonniers, il a partagé un appel à témoignage sur Facebook. En quelques heures, le message a été relayé plus de 2000 fois. Mais pour l'heure, toujours aucune nouvelle des propriétaires du violon.