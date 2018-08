Chaux-lès-Passavant, France

La Franche-Comté compte 9320 grottes, la Grotte de la Glacière est la glacière la plus basse d'Europe, à seulement 525 mètres d'altitude. Elle est située à Chaux-lès-Passavant, près de Valdahon dans le Doubs. A 30 minutes seulement de Besançon, en quelques minutes vous passerez de + 35° à + 4°.

On y fabriquait de la glace en plein été.

La "Grotte de la Glacière" est la plus basse d'Europe, à seulement 525 m d'altitude. Jusqu’en 1887 on y exploitait de la glace naturelle en plein été. Pour fabriquer de la glace on a besoin d'eau, l'eau est présente dans la neige qui il y a deux siècles tombait abondamment en hiver. Dans cette zone de moyenne moyenne montagne, au moment de l'exploitation de cette grotte comme glacière, il tombait autant de neige l'hiver qu'à Chamonix, c'est à dire cinq à six mètres.

En plein été, la température de la grotte est de 4° © Radio France - Jean-Francois Fernandez

De la glace pour les hôpitaux.

A cette époque, la glace est essentiellement utilisée pour les hôpitaux. Le coté anesthésiant de la glace était recherché pour endormir les zones à opérer.

Michel Rolland, guide et gérant de la Grotte de la Glacière à Chaux-les-Passavant © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Le réchauffement climatique.

Mais il y a deux siècle déjà, on a pu constater un réchauffement climatique. La neige a été moins abondante en hiver, la grotte n'ayant plus assez d'eau pour fabriquer toute seule de la glace, les hôpitaux sont allés chercher la glace plus en altitude, en Savoie. En 1887 l'activité de la grotte est interrompue.

Le Jurassique.

Aujourd'hui, la glace n'est plus l'attraction de cette grotte, mais les parois sont recouvertes de témoignages de l'époque Jurassique. Le visiteur peut donc découvrir sous le faisceau de la lampe du guide et gérant de la Grotte de la Glacière Michel Rolland, des fossiles.

Coquille Saint Jacques Fossilisée © Radio France - Jean-Francois Fernandez

La principale attraction pour les enfants, ce sont les dinosaures. Sur la paroi, le guide indique avec le faisceau de sa lampe torche le contour d'un premier fossile. Un bébé dinosaure de cinquante centimètres. Puis une deuxième, et un troisième, le plus gros fait un peu plus d'un mètre cinquante.

Lors de cette visite, on append également comment se forme une grotte, on observe le travail que peut faire l'eau sur la roche. Et en levant les yeux, la grotte offre un spectacle digne d'une cathédrale de dentelle.

Grotte de la Glacière, Chaux-les-Passavant © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Grotte de la Glacière, Chaux-les-Passavant © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Grotte de la Glacière, Chaux-les-Passavant © Radio France - Jean-Francois Fernandez