"À La Renommée", la boulangerie qui fait revivre le Pithiviers d'antan

La place du Martroi, les mails, le faubourg de Beauce... tous les grands axes du Pithiviers d'avant-guerre sont réunis dans une collection de fèves originales imaginée par Christine et Stéphane Maréchal, artisans boulangers "À la Renommée".

Depuis cinq ans maintenant, la boulangerie du Mail Ouest, en centre-ville de Pithiviers, propose des séries de fèves spéciales à l'occasion de l'épiphanie. "L'année dernière, j'avais fait les monuments historiques, alors cette année, on évoque le Pithiviers du passé", explique Christine Maréchal.

Huit fèves en forme de cartes postales représentant une rue, une place ou un mail ont été disséminées dans les galettes sorties du fournil de la boulangerie. Les clients qui souhaitent avoir toute la collection d'un coup peuvent-même s'offrir le coffret intégral sans payer de galette des rois. En tout, les boulangers ont commandé plus de 1800 fèves spécialement réalisées pour l'occasion.

La boulangerie "À la Renommée" existe depuis plus d'un siècle à Pithiviers © Radio France - Auguste Canier

Les archives municipales de Pithiviers au cœur du projet

Avec l'aide d'une entreprise basée à Grenoble, spécialisée dans l'accompagnement des artisans boulangers sur des campagnes de ce type, mais aussi grâce aux archives de la municipalité, les boulangers ont pu mettre au point leur série de fèves. "Les archives de la mairie m'ont envoyé les photos, que j'ai ensuite fait parvenir à notre partenaire qui fabrique les fèves, tout simplement", se souvient Christine Maréchal.

Entre la réflexion autour du thème de la collection de fèves, les discussions avec les intermédiaires, la fabrication et l'expédition, c'est un travail d'environ six mois qu'ont dû accomplir les deux artisans boulangers.

On a des client fidèles, on doit les remercier

Dans un contexte économique incertain, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, cet événement est autant une opération de communication et un moyen de faire tourner la boutique qu'un hommage aux anciens de Pithiviers. Et ces fèves "collector" séduisent la clientèle, car la boulangerie "À la Renommée" a su se démarquer de ses concurrents.

"Nous sommes les seuls à faire cela", se félicite la boulangère. "On s'en sort parce qu'on a des clients fidèles, on doit les remercier", poursuit-elle, même si elle avoue craindre pour la suite si la situation sanitaire ne s'améliore pas. Qu'importe, les galettes se vendent bien et les fèves du Pithiviers d'antan suscitent la curiosité et la nostalgie. Les gourmands ne s'y trompent pas. "J'étais venue acheter du pain, mais finalement, je me suis laissé tenter par une galette des rois", sourit Nelly, habituée de la boulangerie. Il n'y a plus qu'à trouver la fève.