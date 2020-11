EN IMAGES - À La Rochelle, ce couple vit confiné sur son bateau

Sandra et Olivier vivent avec leurs deux enfants et leur chien sur un bateau. Ils sont installés depuis deux ans sur le bassin des écluses à La Rochelle. Alors à l'annonce du reconfinement, ils n'ont pas hésité une seconde à rester sur l'eau. Leur bateau, c'est leur maison.

Sandra et Olivier vivent confinés avec leurs deux enfants sur un bateau

Vivre confiné sur un bateau, c'est le choix de Sandra et Olivier, un couple de Bretons. Ils sont partis il y a 10 ans avec leurs deux enfants pour faire le tour du monde. Les parents font l'école aux enfants. Ils vivent sur le "Koantenn", ce qui signifie "jolie fille" en Breton. Un bateau de 16 mètres de long qui dispose de trois cabines. On les retrouve à La Rochelle sur le bassin des écluses. C'est là qu'ils ont vécu le confinement de mars, et c'est là qu'ils vont passer le reconfinement.