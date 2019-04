La Rochelle : "Pas la peine de faire la coupe de monsieur et madame tout-le-monde"

Derniers coups de ciseaux et de sèches-cheveux pour les participants aux championnats de France de coiffure

La Rochelle, France

Ils étaient 117 ce dimanche à participer aux championnats de France de coiffure, à l'Espace Encan, à La Rochelle. Treize épreuves étaient organisées par le Cercle des coiffeurs créateurs.

Les compétiteurs sont venus avec leur famille et leurs amis. Des soutiens qui servent parfois de modèles pour réaliser les différentes coupes de cheveux. Séverine est responsable d'un salon à Dolus-d'Oléron, en Charente-Maritime. Elle participe aux championnats nationaux senior, une épreuve combinée où les concurrents doivent réaliser trois coupes.

"J'ai proposé une coupe asymétrique, à la fois structurée et déstructurée", détaille-elle à la fin de la première épreuve qui consiste en une coupe brushing pour une femme. "Je suis contente du résultat. J'ai eu dix minutes pour faire les finitions, _c'est top !"_, confie la jeune femme, qui a coiffé sa nièce.

Toucher la perfection et se libérer

Pour juger le travail des candidats, le Cercle des coiffeurs créateurs a réuni le gratin de la haute coiffure française : des champions du monde, d'Europe, des Meilleurs Ouvriers et Apprentis de France...

Après chaque épreuve, les coiffeurs quittent le plateau et laissent la place aux juges. Ces derniers déambulent entre les modèles, observent les coupes, prennent des notes.

Le jury observent les différents modèles pour la coupe femme © Radio France - François Breton

Laurent Tourette est la star du jury. Champion du Monde, d'Europe et de France de coiffure, il s'occupe des têtes les plus en vue de Roumanie, dans son salon à Bucarest. Ce qu'il attend des candidats : "qu'ils soient parfaits dans leur travail, qu'ils se dépassent par rapport à ce qu'ils réalisent dans leur salon !" Il juge aussi la créativité des candidats : "Pas la peine de faire la coupe de monsieur et madame tout-le-monde. Il faut se libérer, s'éclater !"

Laurent Tourette, coiffeur de la famille royale et des stars roumaines © Radio France - François Breton

"117 participants, c'est vraiment honorable !", se félicitait à la fin de l'événement Sylvie Buttigieg, la présidente nationale du Cercle des coiffeurs créateurs.