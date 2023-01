A Langeais, le sapin de Noël finit dans le ventre des chèvres

Pour la troisième année consécutive, l'association- ferme pédagogique Les crins de Django , spécialisée à l'origine dans le sauvetage d'animaux, et installée à Langeais, propose un recyclage original de sapins de Noël. Les sapins des habitants du village, qui y sont déposés, sont mangés par les chèvres et les autres animaux. Pour les chèvres poitevines de Pauline, c'est visiblement un vrai régal : "Les sapins là, ils ont deux jours ! Ils étaient bien touffus ! Et maintenant, il n'en reste presque plus rien !", s'amuse la présidente de l'association .

ⓘ Publicité

Pauline, et ses chèvres poitevines. © Radio France - Arthur Fradin

Heureusement, il y a des sapins tout frais pour venir contenter ces demoiselles... "En voilà un tout neuf !", glisse Pauline, qui en apporte un dans l'enclos. De quoi faire sortir les chèvres de leur cabane, malgré la pluie : "Et pourtant, elles ont de la paille", note Pauline.

Carrefour, Monsieur Bricolage : tout le monde se passe le mot

L'avantage, c'est qu'à Langeais, tout le monde semble s'être passé le mot : "Déjà, on a le Carrefour Market qui nous en apporte... Il y a aussi le Monsieur Bricolage qui nous en dépose... Ils nous amènent carrément les grands qu'ils mettent pour décorer !"

Les particuliers peuvent aussi déposer leur sapin, notamment par le biais de la mairie, "qui nous les apporte directement, avec un camion benne : c'est cool parce qu'ils ne mettent que ceux vraiment verts, pas ceux avec une décoration etc : tant mieux, parce que les sapins un peu marrons, ou de mauvaise qualité, les chèvres ça ne les mange pas."

Vermifuge naturel

La grande vertu du sapin, c'est que c'est un vermifuge naturel : cela traite contre les parasites, ce qu'un vétérinaire avait appris à Pauline au moment de lancer cette idée, après avoir vu que plusieurs fermes le faisaient déjà à travers la France.

Notez qu'à la ferme pédagogique, il n'y a pas que les chèvres pour dévorer les sapins : "Un âne, ça adore tout ce qui est ronces, ce qui est dégueulasse", sourit Pauline, en nous montrant les ânes de la ferme. Même le lama a droit à sa part de sapin. L'an dernier, ce sont ainsi une centaine de sapins de Noël que Pauline avait pu récupérer, même si pour cette année, elle est déjà bien pourvue.