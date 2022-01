A Lannion, Anthénéa commence à fabriquer ses soucoupes flottantes

Le bâtiment intriguait depuis plusieurs mois, à pousser sur les bords du Léguer à Lannion. Désormais c'est ce qui va sortir de l'usine qui intrigue : des soucoupes flottantes. "C'est une expérience unique, au cœur de la nature. Ce sont des suites hôtelières flottantes quatre étoiles complètement immersives. Mais ça peut aussi être un spa, un bar, un restaurant, une salle de réunion et si les clients le souhaitent, la capsule peut être vide pour qu'ils l'aménagent comme ils le souhaitent. Nous avons aussi des particuliers qui font des demandes. Ce sont aussi des capsules qui sont 100 % autonomes grâce à des panneaux solaires, elles se passent complètement des réseaux d'alimentation. Et les matériaux sont naturels : bois, lin, béton corail mais également des matériaux recyclables", précise Jacques-Antoine Cesbron, le président d'Anthénéa.

Des capsules pour hôtels de luxe

Une capsule coûte entre 200.000 et 500.000 euros selon l'aménagement. "Les clients sont majoritairement des groupes de luxe, des hôtels mais nous avons aussi des particuliers qui font des demandes. Le carnet de commandes est déjà bien rempli et nous avons beaucoup de visibilité, nous ne sommes pas inquiets pour la suite. La plupart des clients sont installés dans la ceinture des tropiques mais nous en avons aussi dans les pays du Nord, au Canada par exemple. L'usine de Lannion peut produire jusqu'à 20 maisons par an mais nous pouvons aussi augmenter la cadence et nous le ferons si jamais les commandes augmentent encore."

Une première soucoupe au Qatar

Et la première va partir au Qatar au printemps, sur le port de Doha, "une belle vitrine" avant la Coupe du monde de football.

Anthénéa prévoit de recruter, elle emploie 15 personnes pour le moment.