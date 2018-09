Laval, France

Quand on aime, on ne compte pas. Tout le week-end, les fans d'Harry Potter se retrouvent au Cinéma de Laval, pour un marathon de la célèbre saga née il y a 20 ans. Les quatre premiers volets des aventures du sorcier ont été projetés samedi sur grand écran, devant un peu plus de 90 spectateurs. De mémoire de moldus (les humains sans pouvoirs magiques dans la saga), on n'avait jamais vu autant de petits sorciers devant le cinéville car certains spectateurs n'ont pas hésité à se déguiser. Les quatre derniers épisodes, c'est pour dimanche dès 11h30. Huit films, 19h40 de visionnage en tout.

"On ne pouvait pas louper ça, des grands fans comme nous ! On a réservé pour les deux jours. Nous sommes des mordus de cinéma, il y avait donc un défi à relever. Harry Potter, on l'a plus suivi dans ses livres que dans ses films. C'est un gros délire de se retaper toute l'histoire depuis le début (rires)" Sarah et André de fidèles ... moldus !

Près de 90 spectateurs participent au marathon Harry Potter à Laval © Radio France - Ronan Coquelin