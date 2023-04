À Laval, des archéologues ont peut-être fait une découverte inédite en France sous la place du 11-Novembre

Les fouilles se poursuivent place du 11-Novembre à Laval avec peut-être une découverte inédite en France. Les archéologues ont trouvé une quarantaine de fosses à quatre mètres sous l'ancien square Foch, là où sera construite une halle gourmande.

C'est ce qui pourrait rester d'une ancienne activité artisanale. Les plus grandes fosses mesurent quatre à cinq mètres de long sur un mètre de large. "Grâce au diagnostic archéologique, on savait qu'il pouvait y avoir des structures à - 4 m", explique Pauline Peter, l'archéologue responsable des fouilles sur le secteur de l'ancien square Foch et du parking de la médaille militaire. En revanche, en trouver autant, ça, c'est complètement inédit."

Peut-être une blanchisserie

Des fouilles minutieuses sont en cours pour en savoir plus sur ces fosses. "Elles s'inscrivent dans un milieu marécageux qui nous permet, en plus de la conservation de ces structures, la conservation de matériaux organiques comme le bois, le cuir, les fibres végétales et animales. Et on espère que grâce à ces vestiges archéologiques, on pourra savoir à quoi ç'a pu servir."

Les archéologues vont encore creuser un mètre © Radio France - Marcellin Robine

Une blanchisserie ? Une tannerie ? Les archéologues ont quelques hypothèses. Les résultats de ces fouilles devraient être précisés dans un mois.