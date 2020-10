A Laval, lycéens et étudiants découvrent des (fausses) scènes de crime pour s'initier à la police scientifique

Dans le cadre des Rencontres sur la Sécurité, la police nationale permet à des lycéens et des étudiants de s'initier aux métiers de la police scientifique... en observant une scène de crime. Pas une vraie, scène, bien sûr, mais une reconstitution.

Ils étaient une petite trentaine, ce jeudi, à venir du lycée Douanier Rousseau et de l'IUT biologie de Laval, pour assister à cette présentation. Tout y est ; le ruban jaune pour délimiter la scène de crime, le mannequin au sol, les armes, les billets, même le faux sang.

Une découverte pour susciter des vocations

De quoi surprendre - dans le bon sens - les lycéens comme Baptiste et Nathan : "Je ne pensais pas que ça allait être comme ça, je pensais que ça allait être plus comme dans les études ; finalement tout a été bien expliqué, la formatrice nous a montré tout ce qu'ils faisaient dans la police scientifique", lance Baptiste. Son ami Nathan renchérit : "C'était très intéressant, cela peut donner des idées pour plus tard".

Même son de cloche chez David, élève de Terminale, à profil plutôt scientifique. Comme les autres, il a observé la méthode pour prélever du sang avec un écouvillon, ou encore révéler et conserver des "traces", autrement dit des empreintes digitales. "Moi, je ne sais pas trop ce que je veux faire plus tard,. Du coup, cela me permet de voir ce qui peut être intéressant, de voir les différentes facettes du métier, ce qui peut être intéressant. J'aimerais bien travailler non pas sur le terrain, mais en laboratoire", assure-t-il.

Les lycéens découvrent la méthode permettant de relever une empreinte digitale. © Radio France - Sarah Mansoura

Le but, c'est surtout démystifier le métier, explique la brigadier-chef Godment de la DDSP de la Mayenne : "Le retour est plutôt positif, même si les jeunes n'ont pas vocation première à s'orienter vers cette filière. mais cela sert à leur enrichissement personnel", se réjouit-elle. Et cela semble fonctionner : ils sont plusieurs, en sortant, à repartir avec un petit prospectus faisant la promotion des carrières dans la police.