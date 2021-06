A Laval, un traiteur propose un barbecue "vegan" pour ceux qui ne mangent pas de viande

Le coup d'envoi de l'été est donné ce 21 juin, une saison qui sent bon les saucisses grillées au barbecue. C'est aussi le début de l'enfer pour tous ceux qui ne mangent pas de viande et qui préfèrent refuser l'invitation. A Laval, le restaurant-traiteur 100% végétal, "Cha Cuisine" vous propose une solution. Il a lancé début juin un pack barbecue "vegan".

Quand vous irez vous servir sur le barbecue, vous n'y verrez que du feu. Vous aurez l'impression de prendre une brochette classique avec du poulet. Et pourtant, Charline Galpin, la gérante de "Cha Cuisine" utilise zéro gramme de viande.

Dans ce pack, il y a quatre brochettes, un faux-cisson et deux pancakes de pommes de terre. - Charline Galpin

"J'utilise des protéines de soja que je fais mariner dans une sauce tamari donc de soja fermenté et à côté, j'utilise des légumes de saison et locaux, oignon, tomate, courgette et récemment, j'ai ajouté du fenouil", décrit-elle.

Une recette qui a séduit Margaux. Elle venue exprès de Saint-Ouen-des-Toits, à 20 minutes de Laval, pour chercher ce pack. "J'ai de la famille qui vient, je dirais que ce sont des gens omnivores curieux, ravis de goûter de nouvelles préparations. Mais moi, j'ai l'habitude de faire des barbecue vegan, je fais par exemple des merguez avec des lentilles corail", explique cette cliente.

15 € le pack barbecue vegan

Les premières commandes ont été passées par des connaisseurs comme Margaux mais désormais, Charline Galpin a de nouveaux clients. "J'ai des familles qui vont inviter par exemple leur petit-enfant vegan et qui ne savent pas trop quoi lui préparer pour un barbecue. Ils vont acheter en prévision pour cette personne donc c'est très inclusif finalement cette démarche", estime la gérante de "Cha Cuisine".

Cha Cuisine prévoit de proposer ce pack barbecue vegan jusqu'au mois d'octobre, tant que la météo le permet. - Charline Galpin

Elle vend cinq à dix pack barbecue vegan par semaine, chacun coûte 15 euros, il comprend quatre brochettes, un faux-cisson à base de gluten de blé, paprika fumé et perles du Japon, et deux pancakes de pommes de terre.