À Laval, une styliste envoie des lettres tous les jours au créateur de mode Jacquemus pour le rencontrer

Rencontrer le fondateur de la marque JACQUEMUS, marque de luxe très populaire en France et connue dans le monde pour ses pièces minimalistes, entre autres : c'est le rêve de Pauline Côme, styliste et Clément Leboullenger, son associé en charge notamment de l'aspect marketing. Ils ont créé leur marque Atelier Verde il y a trois ans.

"Une lettre par jour"

Tel est l'objectif des deux jeunes associés de 25 ans. Ecrire "une longue lettre, sur plusieurs jours. L'idée, c'est d'écrire une histoire, de transmettre nos valeurs, de le stimuler avec les émotions", détaille Clément Leboullenger qui a imaginé l'idée de ce challenge "une lettre par jour". L'idée est que le célèbre styliste, "en voyant autant de lettres sur son bureau, en ouvre une un jour, même s'il est sursollicité", reconnaît Pauline Côme.

L'espoir que Simon Porte Jacquemus remarque son travail

En plus des lettres où les jeunes veulent livrer des histoires personnelles et émouvantes, Pauline Côme et Clément Leboullenger publient des vidéos sur le réseau social TikTok. Pauline Côme y raconte l'histoire des tenues portées lors de leur premier défilé de leur marque : "toutes les tenues étaient faites soit avec des chutes, soit avec des matières récupérées et réemployées. Par exemple, on a transformé un pantacourt en blazer sans manches", explique la jeune créatrice.

Elle espère que le côté recyclage, réutilisation de matériau soit remarqué par Simon Jacquemus. Elle rappelle une des originalités de ses sacs : ils sont fabriqués, en plus ou moins grande partie, avec des chambres à air de tracteur. Une idée que cette fille d'agriculteurs a eue lorsqu'elle était à l'école. Ils ont commencé leur démarche lundi 22 mai. Cinq jours après, ils avaient déjà 40.000 abonnés sur le réseau social TikTok.

Autre originalité : tous leurs sacs portent un nom et ont une histoire. Par exemple, le sac Florence, comme le prénom de la mère de Clément Leboullenger, décédée il y a deux ans : "ma maman était aide-soignante et je sais qu'elle achetait un sac chaque année à Pornic. Appeler un modèle 'Florence', je trouve que c'est un bel hommage", sourie-t-il.

Un parcours inspirant

Les deux associés sont fans du créateur Simon Porte Jacquemus, âgé de 33 ans. "C'est un autodidacte. Il a commencé une école de mode qu'il a arrêtée, il a commencé à vendre ses créations sur Facebook, il est parti de rien", admire Pauline Côme. Comme elle, Jacquemus a aussi une famille d'agriculteurs. Alors, ce serait un honneur, pour eux, que le styliste renommé dans le monde entier remarque leurs créations : "Je pense qu'il a énormément à nous apprendre. On apprend énormément des autres. Donc c'est important d'apprendre des personnes qui sont là où on aimerait être", pense Pauline.

D'ici septembre, Pauline Côme et son associé espèrent mettre en vente leurs sacs en boutique. Jusqu'ici, ils sont disponibles uniquement en ligne, avec des prix allant de 470 euros à 1500 euros.