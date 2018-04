Lille, France

De mémoire de Lillois, cela faisait au moins quarante ans qu'il n'y avait plus de friterie sur la Grand Place de Lille. Depuis mardi, ce sacrilège en terre des Flandres est réparé. Arnaud Meunier, 38 ans, possède déjà deux restaurants sur la Grand Place, et il a repris sur l'un des coins de la place, un établissement qui venait de fermer, pour installer sa friterie, la friterie Meunier. Ce n'est pas une baraque à frites, c'est un restaurant, avec une salle à l'étage et une terrasse, et aussi, évidemment, ses cornets de frites à emporter. Mais aussi l'incontournable fricadelle, des burgers, des sandwiches américains, des croquettes à la belge.

Les gens sont "fin heureux"

Arnaud Meunier était convaincu qu'il y avait une attente, et il n'a pas été déçu, si l'on en juge par le nombre de "mercis" qu'il a reçus depuis l'ouverture : "Lille était une des rares villes où il n'y avait pas de friterie sur la Grand Place. Je pense que les gens sont fin heureux ! Ce n'est qu'une frite, un produit simple, mais les gens sont contents de retrouver ça ici, c'est incroyable !"

La vraie frite du Nord, ça manquait cruellement !

Hortense, l'une des premières clientes, valide : "c'est la vraie frite du Nord, croustillante, et fondante à l'intérieur, avec la bonne pomme de terre, la bintje. A Lille, ça manquait cruellement, on voit fleurir pas mal de restaurants vegan, sans gluten, c'est top ! Mais il ne faut pas s'éloigner de nos origines, on est des ch'tis".

La friterie Meunier, sur la Grand Place de Lille, est ouverte 7 jours sur 7, non stop de 11h à 22h30.

A ÉCOUTER : la belle histoire de la friterie Meunier, sur la Grand Place de Lille.