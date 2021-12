À Loctudy, le bain des sirènes fait le plein

Et si vous souhaitiez éliminer après les fêtes, pourquoi pas un bain glacé ? Ils étaient une centaine de courageux dimanche 26 décembre, à braver les vaguelettes d'une eau à 11 degrés. Des baigneurs de 7 à 77 ans, venus participer au traditionnel bain des sirènes de Loctudy, au sud de Quimper. Pour certains la trempette a suffi, d'autres sont restés une dizaine de minutes. Tout le monde a ensuite profité d'un vin chaud et d'un chocolat chaud offert par le comité des fêtes de Loctudy, organisateur de l'évènement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le défi de Noël

Certains étaient venus en famille, comme Nicole : « C'est le défi de Noël. On est venu de toute la France et même de l'étranger ! Je viens de Paris, ma sœur de Quimper, on a aussi des personnes d'Angers et puis ma fille vient d'Allemagne ». D'ailleurs Carla, la fille, s'amuse : « J'ai l'habitude du froid alors là j'ai presque trop chaud (rires). Je fais la maligne là mais l'objectif c'est juste de faire deux trois brasses, pour pouvoir dire que je l'ai fait et montrer les photos aux copains ! », sourit la jeune femme.

À côté Marianne se prépare à aller dans l'eau, elle aussi vient de loin : « Je me baigne d'ordinaire dans le lac Léman, je viens de Genève. Je trouve ça super comme animation, je reviendrai l'année prochaine ! », lance la trentenaire.

Des plus jeunes aux plus âgés, tout le monde a voulu mettre le pied dans l'eau à Loctudy. © Radio France - Marine Clette

Une fois sorti, Benjamin se fait acclamer par toute sa tribu, venue l'encourager : « Il y a mon frère, ma belle-sœur, ma fille et moi qui nous sommes baignés. Le grand-père est resté au sec avec la petite sur les épaules ». Si, lui, semble ravi de l'expérience : «Ça ravigote ! Mais c'est super sympa de faire ça en famille. Et puis maintenant on est content d'aller prendre le vin chaud ! ». Sa fille Éloïse n'est pas vraiment du même avis : « Elle était super froide, c'était horrible », glisse la petite fille de 11 ans emmitouflée dans sa serviette.

Une eau à 11 degrés

Tous les âges étaient à l'eau. Lucas et Arthur, 12 et 13 ans, sortent de l'eau rapidement, le corps rougit par le froid des 11 petits degrés qu'affiche le thermomètre dans l'eau. « Au début ça va et puis après ça pique et ça brûle », lance le premier. « On est tout engourdi. On est allés jusqu'au ventre, on ne pouvait pas plus ! », confie le second.

Un peu plus loin, dans les algues mauves, Stéphane patiente sur la rive. Il est venu encourager sa femme qui participe au bain des sirène pour la deuxième fois « Moi j'arrête les baignade mi-août. Là je suis le coach. Et puis en plus je fais porte-serviette, c'est important ! »,

Il faut jouer le jeu - Lucie, 27 ans

Pour certains, l'idée a germé lors du repas de Noël. Lucie et ses amis se sont mis au défi : « C'est bien d'avoir un peu de folie dans la vie ! On est entre copains, on s'amuse. Il faut jouer le jeu » et Thomas de compléter : « On va y aller tout d'un coup, il ne faut pas hésiter. On va mettre la tête dedans c'est sûr ! C'est le minimum », sourit le jeune homme, serviette autour de la taille pour le moment.

Esteban et Kristobal sont les derniers à sortir : « Elle est bonne ! L'objectif c'était premier dans l'eau et dernier à sortir ». Habitants de Loctudy, ils sont habitués au bain hivernaux : « Elle est meilleure que l'an dernier. Après là c'est encore anesthésié, le plus facile c'est dans l'eau ! », sourient les deux frères, à peine grelottants.

La majorité est formelle : « On reviendra l'année prochaine ! ». Le rendez-vous est pris !

Certains ont tout de même opté pour la combinaison intégrale, pour éviter d'avoir trop froid. © Radio France - Marine Clette