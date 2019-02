À Lomme, testez votre compatibilité amoureuse sur la Love Machine !

Lomme, Lille, France

"On était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer"... chantait Guy Marchand dans le film "Les sous-doués en vacance", qui met en scène un "love computer", une machine permettant d'estimer si deux personnes sont fait pour être ensemble ou pas. Sans la veste à paillette ni les néons, la médiathèque L'Odyssée de Lomme a décidéde proposer sa propre Love Machine pour la Saint-Valentin.

"On rencontre beaucoup de succès, se réjouit Mélanie Pernet, en charge du développement des ressources numériques. Un couple est même venu spécialement à la médiathèque pour cela !" Dès l'entrée, des stickers en formes de cœurs collés sur le sol montrent le chemin vers la Love Machine : un ordinateur, auquel sont reliés via un circuit informatique deux empreintes de mains en aluminium. "C'est très simple, explique Sandrine Delcroix, médiatrice numérique, démonstration à l'appui : chaque personne pose une main sur l'empreinte, les deux personnes se donnent la main... et l'ordinateur détermine votre taux de compatibilité."

Un résultat agrémenté de "conseils" : 5% ? "Vous trouverez mieux sur Tinder", vous dit l'ordinateur. 100% ? "On se croirait dans La La Land tellement c'est beau", vous félicite la machine. Derrière ce cupidon numérique, il y a un petit logiciel, scratch, que Sandrine Delcroix a modifié grâce à quelques lignes de codes, pour donner un résultat aléatoire. Car oui, la Love Machine ne sait pas réellement si vous êtes fait pour être ensemble !

Vous êtes faît pour vous entendre ! © Radio France - Lisa Melia

Aïe, ce n'est probablement pas la meilleure personne pour vous © Radio France - Lisa Melia

Ce qui n'empêche pas les curieux de se prêter volontiers au jeu ! Romane, Manon et Camille, 14 et 15 ans, se sont amusés à mesurer la force de leurs sentiments. 65% pour Romane et Manon... mais les deux jeunes préfèrent tout de même en rester à l'amitié ! "La Saint-Valentin, de toutes façons, c'est très commercial", regrette Romane, pas pressé du tout de trouver une Valentine.

Les salariées de la médiathèques se sont aussi prêtées au jeu © Radio France - Lisa Melia

Côté adulte... la gêne est plus palpable. Si les dames semblent amusées, les messieurs ne peuvent cacher une certaine... inquiétude. "Tout va bien côté compatibilité, pas besoin de vérifier, merci !" répondent une partie de ceux à qui l'on propose de soumettre leur couple à la Love Machine. Adolf a fini par se laisser convaincre par sa fiancée, Blandine. "Ce n'est pas que je suis nerveux, mais je préfère savoir de quoi il s'agit... Depuis que je suis arrivé en France, je vois des choses étranges", s'amuse le trentenaire originaire du Sénégal. Heureusement pour le couple, l'ordinateur affiche 100%. "Le mariage est maintenu", confirme Blandine en riant.

Et la Love Machine, aussi. Elle restera dans le hall de L'Odyssée jusqu'à la fin de la semaine. Devant le succès de l'opération, la médiathèque envisage même de la laisser la semaine prochaine, pour les vacances. Son usage est bien sûr gratuit et le résultat, non contractuel !