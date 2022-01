À Lorient, un défi sportif ouvert à tous au profit d'une association caritative

24 heures à la rame, mais sur la terre ferme. Ça peut paraître contre-intuitif et pourtant c'est le défi lancé par Maxime Boury à tous les sportifs bretons. Vous l'aurez compris, on parle de l'exercice du rameur : vous êtes assis, les genoux relevés, puis vous tirer un câble vers vous en tendant les jambes, vraiment comme si vous étiez sur un aviron. Le challenge est clair : ramer la plus longue distance en 24 heures. Et tout ça au profit de l'association du Bleuet de France.

Allier l'utile à l'agréable

À 26 ans, Maxime Boury est en reconversion. Après 8 ans au sein des fusiliers de la Marine Nationale, il souhaite désormais être coach sportif. Alors lorsque son école lui demande de monter un projet sportif et solidaire, il n'hésite pas. "Ça fait longtemps que j'avais ce projet d'animation en tête. Je voulais le réaliser en dehors de l'école, avec quelques copains pour rigoler et se challenger. Du coup j'ai allié l'utile à l'agréable en réalisant ce projet via la formation, comme ça je coche deux cases", explique le jeune breton.

Un défi caritatif

L'argent récolté lors des inscriptions est reversé à l'association du Bleuet de France :"J'ai eu l'occasion de connaître cette œuvre caritative dans le cadre de mon milieu professionnel, elle était beaucoup présente. Elle va s'occuper des blessés de guerre, accompagner les enfants qui ont le statut de Pupille de la Nation, soutenir les victimes d'actes de terrorisme ou les veufs et veuves de guerre. Elle réalise aussi des cérémonies et entretien le patrimoine", décrit l'ancien militaire.

Au programme donc, 24 heures de rameurs. Le défi peut se réaliser seul, ou à plusieurs. "Il y a une catégorie individuelle où on doit réaliser le maximum de distance en 15 minutes. Un créneau en équipe, de 1 à 4 personnes, où c'est sur une heure. Et enfin, les grosses équipes qui sont composées de 10 à 20 personnes qui resterons avec nous 24 heures à la salle de sport", détaille le coach.

L'objectif est sportif : tenir la distance et puis pourquoi pas aller chercher le record du monde qui est de plus de 500 km. Une soirée sera organisée le soir même afin de permettre aux plus motivés de disposer du soutien nécessaire pour tenir toute la nuit.

Le Bleuet de France

Maxime Boury : "Je vous invite à venir soutenir L’Œuvre nationale du Bleuet de France, c’est une œuvre caritative issue de la Première Guerre mondiale, gérée par l’Office nationale des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) depuis 1991. Depuis près d’un siècle, les fonds collectés visent à améliorer le quotidien de plusieurs milliers d’anciens combattants, de pupilles de la Nation, de victimes de guerre et de victimes de terrorisme. Le Bleuet de France participe également à l’éveil de la conscience citoyenne des jeunes générations et le rappel de leur devoir de mémoire. Les dons servent à hauteur de 50% pour les actions sociales en faveur des blessés de guerre, des pupilles de la Nation, des veuves/veufs et orphelins de guerre, des victimes de guerre et du terrorisme."

Informations pratiques

Le défi se déroule samedi 29 janvier 2022, dans les locaux de CrossFit an Oriant, rue Jean-Marie-Le Guiff à Lorient. L’inscription est ouverte à tous, les bénéfices des inscriptions seront reversés à l’œuvre caritative. Tous les 1440 créneaux de réservations seront disponibles sur la plateforme de réservation Rsnatch. L'inscriptions est à partir de 5 € en individuel et de 20 € en équipe. Contact au 06 02 35 79 53 ou à l'adresse mail projetrfbs@gmail.com.

L’œuvre caritative des Bleuets de France déplacera un stand ou de nombreux produits seront disponible. Une cagnotte physique ainsi qu’une en ligne permettant aux participants, ou aux personnes qui le souhaitent, de donner.