À Louviers, le maire et des élus cuisinent une paella pour soixante résidents

François-Xavier Priollaud et ses commis d'un jour sont arrivés en cuisine à huit heures du matin. Toque en papier sur la tête, le maire de Louviers donne les ordres pour le dressage de son entrée, "on tasse bien pour que cela ne se déstructure pas, ça doit se déstructurer seulement en bouche" prévient-il et et sa première adjointe, Anne Terlez s'en amuse en lui répondant des grands "chef, oui chef".

François-Xavier Priollaud en plein assaisonnement de sa fraîcheur de tartares © Radio France - Laurent Philippot

Exigent avec sa bridage d'un jour, qui accourt pour satisfaire tous les désirs du chef, François-Xavier Priollaud a choisi un menu sous le thème du soleil, avec en entrée un tartare à base de courgettes, avocat, parmesan, oignons rouges et coriandre. Le fait que le maire soit aux fourneaux a attiré les résidents. Ils sont habituellement une trentaine à prendre leur repas en commun dans la résidence autonomie, soixante ce vendredi. "Les résidents ont été mis à contribution pour la décoration, la décoration de la salle et des tables" explique Céline Masseline, la responsable du pôle seniors de la Ville.

Pour le plat, François-Xavier Priollaud a préparé une paella, la recette à la valencienne, qui a mijoté deux bonnes heures sur le réchaud à gaz.

Les convives sont ravis.

La paella vient d'être servie. Il faut attaquer, c'est meilleur chaud et "même réchauffé", conseil du maire © Radio France - Laurent Philippot

L'élu fait le tour des tables, tout sourire et recueille les impressions des convives. "On ne sait pas si on doit l'appeler monsieur le maire ou chef" l'apostrophe Yvan. "Le chef de la ville" répond en toute simplicité François-Xavier Priollaud. Lucienne s'est régalée, elle savait que son maire cuisinait, elle le suit sur Facebook où il partage régulièrement ses recettes .

Le dessert "Ananas rôti, épices et tout", l'arme secrète de François-Xavier Priollaud © Radio France - Laurent Philippot

Le résidents du Parc ont demandé au maire de revenir prochainement leur concocter des petits plats. Une cuisine de partage, mais aussi de lien entre les générations et avec les administrés.