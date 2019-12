À Luçon, un nichoir à faucons installé en haut de la cathédrale pour éradiquer les pigeons

Les fientes qui salissent le parvis, grignotent la pierre et souillent l'épaule des fidèles... La paroisse n'en peut plus et décide d'agir en tentant d'attirer les rapaces pour faire peur aux centaines d'oiseaux qui font la loi.

Luçon, France

"Disons que je fais attention quand même, quand je les entends chanter", avoue Colette, une fidèle, qui hésite toujours avant d'entrer dans la cathédrale de Luçon en Vendée, de peur de se faire souiller par une fiente de pigeon. Car depuis des années, ils sont des centaines, nichés dans tous les recoins de l'édifice, et même dans le cloître, à déféquer un peu partout. L'acide, contenue dans les fientes, rongent les pierres. Sans parler des nuisances olfactives... Tous les mois, les sacristains nettoient l'extérieur de l'édifice au karcher, mais rien n'y fait. Alors, aidée par l'État et la Ligue de protection des oiseaux (LPO), la paroisse a décidé d'installer un nichoir à faucons pèlerins, de véritable prédateurs qui se nourrissent de chair de pigeon.

Cinq couples de faucons pèlerins dans la zone

D'après la LPO, cinq couples de faucons pèlerins vivraient dans la zone, autour de Luçon. Mais pour l'instant, depuis l'installation du nichoir en octobre dernier, aucun n'a posé une patte à l'intérieur. "On avait essayé autre chose, de mettre des tessons de verre, espérant que ça les dissuaderait de venir... Bah non ! C'est pareil ! Les pigeons amènent des brindilles, et c'est inefficace, comme les piques installés encore avant", déplore Claude Loisy, un paroissien qui organise des visites de la cathédrale et a assisté à l'installation du nichoir.

Que faire en cas d'échec ? "Je sais que dans certaines églises, ils mettent des faux bruits de cris de faucons, ça fait partie de tout un arsenal qui existe pour essayer de faire fuir ces nuisibles", envisage le curé Alexandre-Marie Robineau. Ou un nichoir à pigeons pour les attirer à l'intérieur.

