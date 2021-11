Quand du courrier destiné à Macau, en Gironde, arrive... à Macao, en Chine

"J'attendais un colis important, et il est arrivé avec un mois de retard, avec des tampons partout" raconte Sébastien, qui travaillait pour un château viticole. En 2013, le phénomène est arrivé à plusieurs reprises. "Il ne fallait pas que ça soit trop urgent" plaisante-t-il. Depuis plusieurs années, des courriers et colis se perdent entre les deux villes. La raison ? Elles n'ont qu'une lettre de différence. "Macau", est une petite ville du Médoc, de moins de 5000 habitants, et "Macao", une ville chinoise, en comptant près de 650 000, connue pour ses casinos.

"Il y a quelques années, ce sont les cartes des électeurs qui se sont retrouvées en Chine", se rappelle la maire de la ville française, Chrystel Colmont-Digneau. Elle a été alertée par la préfecture lorsque les courriers ont été retournés, ne trouvant pas leurs destinataires à Macao. "Mais les élections étaient déjà passées" dit-elle en riant.

Un drapeau avec l'emblème de Macao confondu par des fournisseurs

Et puis il y a eu un autre épisode, celui de l'emblème de la ville de Macau. "On avait commandé un drapeau pour le mettre au-dessus de l'entrée de la mairie", se souvient la maire. "C'était il y a un an et demi. Et on nous a envoyé sur le devis, l'emblème de la ville chinoise ! Je n'imagine même pas si on avait mis le drapeau de Macao sur notre mairie, les gens n'auraient rien compris". Ces mésaventures sont prises avec humour par les Macaudais. Depuis plusieurs années, des cartes postales chinoises arrivent également à la mairie. "Je voulais les accrocher ensemble pour en faire un tableau" raconte Angélique, qui travaille là-bas.

A l'angle de la rue, il y a la poste. De nombreux colis et courriers y ont été interceptés, tous en provenance de Macao. Le personnel se charge évidemment de le retourner à chaque fois. Heureusement, le phénomène arrive de moins en moins jusqu'au bureau de poste, selon Julie, qui y travaille. :"Ça doit arriver moins d'une dizaine de fois par an".