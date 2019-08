À Mailly-le-Château, une association organise une "fête du gratuit"

À Mailly-le-Château, l'association Aventure Permacole a organisé ce samedi 31 août la première édition de sa "Gratiferia" ou plus simplement la fête de ce qui est gratuit. Le principe est simple : vous venez avec des objets qui ne vous servent plus et vous pouvez les échanger contre d'autres objets.

Mailly-le-Château, France

Le concept peut sonner comme une vieille antienne : le troc. Échanger un objet pour recevoir un autre sans demander combien ça coûte. «Pour moi, ça va plus loin que le troc, on est dans de l'échange certes, mais surtout dans de l'entraide où vraiment l'argent n'est pas invité», explique Adrien, initiateur et co-fondateur de l'association Aventure Permacole à l'origine de la "Gratiferia". Des chaussures, des vêtements, des fournitures scolaires mais aussi des bouquins y étaient à échanger. Ou à récupérer.

Un concept inédit à Mailly-le-Château

Parmi les visiteurs, Isabelle ne connaissait pas vraiment le concept. «Je suis venu avec de la vaisselle et un livre mais je ne savais pas combien ni quoi apporter mais d'après ce que je vois, les gens ont apporté plein de choses», observe-t-elle avec attention. «C'est chouette parce que l'on peut venir avec plein de choses et repartir avec d'autres. Moi je vais faire un tour et voir ce que je peux trouver sinon je prendrai même un bout de chiffon pour pourquoi pas faire un foulard pour ma petite-fille», raconte-elle en souriant.

Des vêtements étaient à récupérer ou à échanger à la "Gratiferia" © Radio France - Bradley De Souza

Comme elle, près de quarante personnes sont venues à cette première édition de la "Gratiferia". Audrey a fait le déplacement depuis Auxerre et est en plein essayage. «On me propose d'essayer cette robe, ce gilet, etc. Je vais refaire ma garde-robe», raconte la jeune femme avant de rigoler.

«La Gratiferia c'est un lieu de partage et d'échange où l'argent n'est pas invité», résume Adrien. Un événement qui s'inscrit dans la philosophie de la permaculture. «En réduisant nos déchets, en évitant de mettre ce dont on n'a plus besoin à la déchetterie, on les fait circuler donc on limite cette pollution. On préserve la nature», poursuit Adrien.

«Une dimension de plus»

Des jouets étaient également à récupérer près de l'église à Mailly-le-Château. © Radio France - Bradley De Souza

«Les gens pouvaient aussi venir sans rien à proposer en échange et repartir avec ou sans rien d'ailleurs», insiste Adrien. En périphérie de cette "Gratiferia", les bénévoles de l'association organisaient des petits ateliers pour confectionner des éponges tawashi par exemple. «Pour donner de leur connaissance», renchérit Adrien.

Parmi les visiteurs, Laurent est venu de Châtel-Censoir. «Ce concept rentre dans une dimension en plus, la dimension de rencontrer des personnes, c'est un système mis en place qu'il faut avoir en tête», note-t-il. Il est habitué des ressourceries, ces endroits où il est possible d'acheter des vêtements par exemple pour un ou deux euros. «Je pense que ça doit faire deux, trois ans que je n'ai pas acheté de vêtements neufs depuis que je connais les ressourceries mais avec ce concept de"Gratiferia", il n'y a pas cet aspect commercial. Et ça change», conclut-il.

Quoiqu'il arrive, l'association de Mailly-le-Château l'assure : il y aura bien une deuxième édition de la "Gratiferia". Probablement début 2020.