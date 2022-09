EN IMAGES - À Maisoncelle, les habitants enterrent une capsule temporelle

A l'occasion de l'inauguration d'une Stèle de la paix au milieu du village, les habitants de Maisoncelle ont créé une capsule temporelle pour laisser un souvenir aux générations futures. Cyprien, 7 ans, était aux premières loges : "C'est pour donner un message à ceux qui vont venir après nous, aux nouveaux. Ça reste dans le sol et après, dans cent ans, ils vont la déterrer".

Les Maisoncellois se sont réunis autour du maire Etienne Perrin, qui porte ce projet depuis le mois d'août. © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

Des photos et des messages manuscrits

A l'intérieur de la capsule en argent, 90% des 130 habitants de Maisoncelle ont placé une photo d'eux ou de leur famille prise devant leur maison ainsi qu'un petit mot écrit à la main au verso. "J'ai écrit que j'avais passé toute mon enfance ici, dans la maison là-bas derrière, que j'allais à la ferme, aider aux vaches, à la moisson... J'ai raconté le bonheur que c'était de vivre dans ce village", confie Sandrine avec un grand sourire. "Tout le monde devrait faire ça... Dans les grandes villes, ce n'est peut-être pas possible, mais dans des villages comme le nôtre, ça fait découvrir les gens, la culture, comment nous on vivait... Je trouve ça émouvant et génial."

Comme ça on va laisser notre marque alors qu'on est un petit village. Marjolaine, 26 ans.

Les enfants ont lâché des ballons blancs dans le ciel avec la citation : "Essayez de quitter ce monde en le laissant un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé." © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

Pour l'occasion, toutes les générations ont joué le jeu. Dominique a 69 ans, Maisoncelle était le village de son mari. Très émue, elle salue une initiative qui met en valeur les plus petites communes : "C'est une idée fantastique ... ce sont des choses qui se font dans les films et la démarche s'est retranscrite ici, avec la volonté de montrer à nos arrières petits-enfants comment nous on vivait, qui on était. Je trouve que c'est magnifique parce que _c'est l'avenir qui va voir le passé_."

Une capsule temporelle pour célébrer l'histoire du village

A l'origine, le conseil municipal avait fixé la date du 10 septembre pour inaugurer une Stèle de la paix, à quelques mètres de la mairie. "La capsule, c'était pas du tout prévu ! L'idée est venue il y a un mois et demi, se rappelle le maire de Maisoncelle, Etienne Perrin. En fait il y a deux ans, on a restauré une stèle mais à cause de la crise sanitaire, on n'a pas pu la célébrer en bonne et due forme. Et on s'est dit : comment on inaugure quelque chose qui a deux ans de présence, comment on en fait quelque chose d'important pour les gens qui la voient déjà tous les jours ? On a donc retracé l'histoire de la commune, du moyen âge à nos jours, et faire cette capsule, c'était inclure les habitants dans cette démarche historique, tournée vers le futur."

Une Stèle de la Paix, à quelques mètres de la mairie. © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

Pour l'occasion, l'Harmonie de Blangy a joué la Marseillaise et l'Hymne à la joie. © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

L'initiative a également séduit les habitants des villages alentours, venus nombreux hier à la cérémonie. Beaucoup d'anciens habitants ont également fait le déplacement.