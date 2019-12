La police sauve une femme le jour de son anniversaire à Marseille

Marseille, France

Quel est le plus beau des cadeaux que l'on peut souhaiter pour son anniversaire? Le premier que l'on reçoit, c'est celui de la vie, le jour de sa naissance. Pour cette Marseillaise de 53 ans, l'autre plus beau cadeau, c'est d'avoir été sans doute sauvée de la mort, 53 ans plus tard, le jour de son anniversaire.

Nous sommes dans le centre-ville de Marseille, dans le quartier de Noailles, plus précisément place des Capucins où se tient ce mardi 31 décembre le marché. C'est l'heure du déjeuner, il fait bon, les Marseillais préparent le réveillon ou viennent se fournir en épices, quand tout à coup, une femme fait un malaise cardiaque et s'effondre devant des policiers du groupe de sécurité et de proximité.

Une chaîne humaine pour permettre de la réanimer

Les policiers de la brigade VTT posent immédiatement leurs vélos a terre et tentent de réanimer la victime. Une fois, deux fois, des massages cardiaques, des bouche-à-bouche sont réalisés.

La solidarité s'organise, les gens autour forment un cercle, une chaîne humaine pour permettre aux forces de l'ordre de sauver cette femme. Le cœur se remet à battre, les pompiers arrivent sur place. Cette femme de 53 ans est prise en charge et transportée à l’hôpital. Elle vit ou renaît donc le jour de son 53e anniversaire.