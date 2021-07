A Marseille, un oeil peint sur la corniche est effacé à la demande du chef étoilé Gérald Passedat

Vous l'avez sans doute aperçu si vous vous êtes promenés récemment sur la corniche à Marseille, un œil a été peint au niveau de l'anse de la fausse monnaie. Cet œil, appelé aussi par certains cyclope du littoral sur les réseaux sociaux dérangeait le célèbre chef étoilé Gérald Passedat puisqu'il est situé en face de son célèbre restaurant le Petit Nice.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après un post sur twitter, le chef étoilé Gérald Passedat a obtenu gain de cause. La direction de la Mer et Littoral de Marseille a envoyé une équipe de techniciens pour enlever le fameux œil du cyclope ce jeudi 22 juillet. Gérald Passedat explique qu'il se demandait s'il s'agissait d'une œuvre d'art ou d'un simple tag. Il a donc demandé à ce qu'il soit enlevé. Critiqué sur le réseau social Twitter pour avoir obtenu satisfaction aussi rapidement et pour avoir demandé de faire effacer cet œil, le chef étoilé estime ne pas avoir eu de passe-droit et précise que tout citoyen peut faire la même requête.