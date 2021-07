A Mayenne, des plongeurs prêts à sonder la rivière pour tenter de retrouver une enseigne publicitaire disparue

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la gérante du bar La Carotte est désappointée, en colère. Un de ses outils de travail a été dérobé : il s'agit d'un drapeau publicitaire installé sur les quais de la rivière, à Mayenne, à proximité de son établissement : "je ne pensais pas que quelqu'un aurait l'utilité ou le besoin d'un drapeau publicitaire aux couleurs de mon entreprise, alors que si moi je lève la voile chaque jour c'est qu'il y a un intérêt !" explique-t-elle sur Facebook. Ce voile permet aux clients de savoir si le bar est ouvert ou non.

"Toi qui as pris malencontreusement ou pas mon drapeau publicitaire, merci de me le ramener. Où se cache empathie et bienveillance qui pourraient te rappeler que cette voile est utile et nécessaire à la réussite de cette réouverture après 7 mois d'arrêt forcé par la crise ?" poursuit-elle, lançant un appel à celui ou ceux qui ont subtilisé cette enseigne publicitaire, pour la rendre le plus vite possible

L'histoire de la patronne de La Carotte a ému de nombreux habitants et internautes de Mayenne. Le club de plongée de la ville se dit même prêt à aller sonder la rivière pour retrouver le drapeau publicitaire, un de ses adhérents estimant qu'il doit être quelque part coincé sous l'eau : "pendant des années au club on faisait la descente de la Mayenne à la nage. Donc c'est pas un petit barbotage au pied du pont qui va m'arrêter" assure-t-il dans un échange sur Facebook avec la gérante de La Carotte qui explique prendre contact dès lundi avec la mairie pour savoir si cette opération de sauvetage est possible.