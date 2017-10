A Mayenne, la patronne d'un bar-tabac porte un tee-shirt "Vendredi 13" pour attirer la chance dans son établissement

Vendredi 13, c'est demain. Pour certains, ça porte malheur. Pour d'autres, c'est l'occasion de tenter sa chance aux jeux d'argent.

La Française des Jeux a bien saisi le message du Vendredi 13 en proposant des super-cagnottes, qu'on soit superstitieux ou non. Géraldine est la patronne du bar-tabac de Bonchamp : "il y a deux jeux de tirage ce vendredi. Vous avez le Loto avec un jackpot possible de 13 millions d'euros et l'Euromillions avec 31 millions. Oui, nous avons beaucoup plus de joueurs ce jour-là, des gens qui ne jouent pas d'habitude et qui sont attirés par l'appât du gain".

Et oui, le Vendredi 13 est un événement particulier, un phénomène de société. Ce jour-là, selon la Française des Jeux, il y a deux fois plus de joueurs de Loto que d'habitude. 6 millions de Français devraient remplir une grille. Nous sommes à Mayenne, au bar-tabac "L'Arcade". Isabelle, la patronne, a prévu une petite surprise pour ses clients : "On porte un chapeau de paille et un tee-shirt 'Vendredi 13' pour se mettre dans l'ambiance. Que tout le monde tente sa chance en fait. Il m'arrive de jouer en groupe, de jouer avec mes clients, c'est convivial et ça fait du bien un peu de gaieté". Un fidèle client de l'établissement, lui, ne fera pas de Loto, il s'en explique : "je n'y crois plus. On a beau essayer, ça ne donne rien". Mais imaginons qu'il empoche plusieurs millions d'euros voici sa réponse : "je ferais plaisir à certaines personnes que je connais et puis après je me casse car on est trop taxé en France" raconte-t-il dans un grand sourire.

Nous avons évidemment tous un p'tit truc pour attirer la chance. Ou bien, avant de faire votre Loto ce Vendredi 13, n'oubliez pas de toucher du bois, de jeter une pièce dans une fontaine, de trouver un trèfle à 4 feuilles, il parait que ça porte bonheur. On croise les doigts !